«Я в отчаянии!»: В Батайске суд заставляет хозяйку 100 собак выгнать всех питомцев на улицу

Месяц на сборы и точка. В Ростовской области до конца июля сто собак могут разом оказаться на улице, пополнив стаи бродячих животных. Такое решение вынес суд после того, как на жительницу города Батайска Эльвиру Хапалову пожаловались соседи.

Такое соседство не понравилось жителям частного сектора.Фото: Личный архив героя публикации

«ОНИ МНЕ ВСЕ КАК РОДНЫЕ»

Конечно, сто собак появились в частном доме Эльвиры на окраине города не сразу. Многих - а точнее практически всех, сердобольная женщина подбирала на улицах города: кого-то сбила машина, кого-то выбросили или изувечили...

- Я буквально вытаскивала их с того света: не спала ночами, покупала лекарства, пеленки, оплачивала услуги ветеринаров. Это не считая корма и ухода, - рассказала женщина газете «Комсомольская правда-Ростов». - Они мне все как родные. Как я могу от кого-то из них отказаться? Но по решению суда я должна вывести всех до единого в никуда!

По словам женщины, какого-то приюта на территории города нет. Эту функцию, по сути, все эти годы выполняла она одна: лечила, прививала, стерилизовала, дала крышу над головой и миску вкусной каши. А еще - неравнодушные горожане, которые помогали ей деньгами и кормом.

Шесть лет сердобольная женщина кормила, лечила и стерилизовала животных, а теперь от них надо избавиться.Фото: Личный архив героя публикации

«А Я ЧТО НЕ ЧЕЛОВЕК?!»

В суде Эльвира пыталась показать документы из надзорных ведомств, в том числе из Роспотребнадзора, что ни уровень шума от четвероногих, ни какие-то сторонние запахи не превышают существующих в законодательстве норм. А еще прилагала акты по дезинфекции, свидетельствующие о том, что в доме проводится регулярная санобработка. Но суды уже двух инстанций - районный и областной, решили иначе.

- Получается, права соседей соблюдены, а я что не человек?! - возмущена женщина. - Я в отчаянии!

Эльвира пыталась попросить землю у города, чтобы построить на ней дом для собак. Там даже пообещали выделить участок. Женщина собрала документы. Однако за несколько дней до суда выяснилось, что эта земля ей не положена.

Собаки снова могут оказаться на улице?Фото: Личный архив героя публикации

«ОТКРЫТЬ КАЛИТКУ И ВЫПУСТИТЬ?»

Был еще один вариант - участок прямо в поле: где нет ни дороги, ни воды, ни газа, ни света. И тогда остаются вопросы: как приезжать, готовить и убирать? Вести коммуникации - дело очень дорогое, а строительство вольеров обойдется не меньше, чем в 600 тысяч рублей, не меньше.

О каком-то другом клочке земли с удобствами речи пока не идет. Но, даже если это и произойдет, формально потребуется ни один месяц, чтобы передать муниципальную землю под такого рода учреждение.

И как тогда быть? Ведь в судебном решении говорится о том, что животных нужно вывезти до 27 июля. В существующих собачьих приютах своих хвостиков хоть отбавляй. Выходит: открыть калитку и пустить, куда глаза глядят? Вот только вряд ли такой перспективе кто-то будет рад, включая и тех самых недовольных соседей.

Помогают добрые люди, которые перечисляют деньги в качестве помощи.Фото: Личный архив героя публикации

ОФИЦИАЛЬНО

Многодетным земли не хватает...

- Вопрос предоставления земли в городе Батайске актуальный и злободневный для администрации города, - рассказали в мэрии Батайска. - В том плане, что остро стоит вопрос о выделении участков для многодетных семей: десятки из них стоят в очереди, но, к сожалению, дефицит муниципальной земли не позволяет решить и эту проблему.

Что касается участка для собачьего приюта, который хочет организовать батайчанка, то она действительно обращалась с просьбой на имя главы администрации города. Он поручил заняться этим вопросом Комитету по архитектуре. Идея о выделении участка в районе Азовского канала принадлежит самой женщине. Ей сказали, что данная возможность может быть рассмотрена, но после проведения экспертиз и документов по землепользованию, утвержденных гордумой Батайска, выяснилось, что этот участок для данных целей предоставлен быть не может. Согласно документам, эта зона для производственно-складских помещений и не предусматривает там подобного рода учреждений.

Как альтернатива ей был предложен другой участок, расположенный в южной промышленной зоне города, она сейчас развивается. Но сама хозяйка животных не имеет финансовой возможности проводить туда соответствующие коммуникации, организовывать подъезд и строить вольеры.

За шесть лет Эльвира выходила больше сотни кошек и собак.Фото: Личный архив героя публикации

В любом случае землю под приют мы будем вынуждены искать вдали от частного сектора и жилых домов, потому что, если люди уже сейчас жалуются, то после переноса собак в другое место, мы получим очередной шквал критики от соседей на лай и запахи.