2019-07-03T14:17:08+03:00
Общество

Ищут прохладу: в Ростовской области из-за жары змеи полезли в частные дома

За одни сутки спасателям пришлось дважды выручать местных жителей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Спасатели рекомендуют жителям не заниматься охотой за змеями, а вызывать специалистовСпасатели рекомендуют жителям не заниматься охотой за змеями, а вызывать специалистовФото: Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС РО
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Донские спасатели уже шутят - они становятся настоящими змееловами. За сутки дважды выручали жителей, в чьи дома залезли чешуйчатые пресмыкающиеся.

- На телефон оперативного дежурного с разницей в три часа, поступили два звонка с сообщениями о том, что в жилой дом заползла змея. Произошло это в хуторах Смеловка (Тарасовский район) и Ковылкин (Тацинский район), - рассказала Татьяна Киреева, официальный представитель областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС. - В первом случае пресмыкающееся было успешно поймано спасателями и выпущено в естественную среду обитания, а в во втором - змея, видимо, не стала дожидаться спасателей и уползла восвояси самостоятельно.

И хотя спасатели не специалисты, по внешнем виду змеи, они предположил, что это степная гадюка.

- На самом деле нужна хорошая фотография, чтобы не гадать, - говорит кандидат биологических наук Александр Липкович. - Но змеи действительно могут в жару искать прохладу в подвалах, проникать в летние кухни, частные дома сельских жителей. Но действительно опасные змеи редко встречаются. Очень часто за гадюк принимают обычных водяных ужей или узорчатого полоза, хотя они и не совсем похожи. Как говорится, у страха глаза велики, но всякое случится может, потому жителям лучше быть настороже.

ОФИЦИАЛЬНО

Не стоит ловить змею в доме, лучше позвонить специалистам!

Спасатели подготовили рекомендации жителям, что бы они правильно себя вели при встрече с представителями отряда чешуйчатых. Вот несколько правил:

* Обезопасьте дом от проникновения змей. Змеи любят прохладные и темные места, поэтому вы должны закрыть все входы в подвал, вплоть до щелей диаметром больше 6 мм. Змеи также могут заползти через прохудившиеся оконные рамы или дверные проемы, поэтому убедитесь в том, что они надежно закрыты. Любые вентиляционные ходы или дренажные трубы, ведущие в ваш дом, можно перекрыть, чтобы змеи не смогли пробраться вовнутрь.

* Не следует атаковать змею метлой или палкой. Змея не нападет на вас, если не почувствует угрозу с вашей стороны. Все змеи, будь - то ядовитые или какие-либо другие, не нападают на человека, если их не провоцировать. Помните, что вы более крупный хищник и змея сохранит спокойствие, если вы ее не потревожите.

* Держитесь от змеи на безопасном расстоянии. Даже если вы очень сомневаетесь, что змея ядовитая, вы не должны приближаться к ней. Но не оставляйте змею без наблюдения, так как она может переползти в другое место, при этом вы не должны пытаться приблизиться к ней. Если змея ползет и вам кажется, что ваше присутствие провоцирует ее, покиньте территорию.

* Не следует самостоятельно пытаться ехать в больницу после укуса змеи. Пусть кто-то отвезет вас, даже если для этого вам придется постучаться в дом к незнакомому человеку. Большинство опасных змеиных ядов вызывают галлюцинации, размытое зрение и головокружение, поэтому в таком состоянии опасно садиться за руль.

Телефон экстренных служб - 112

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ИСТОЧНИК KP.RU

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