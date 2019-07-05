Большая Садовая стала примером благоустройства

Улица Большая Садовая, которую привели в порядок год назад в преддверии чемпионата мира по футболу, попала в список отличных и показательных проектов. Оценку давали федеральные эксперты, а подписал соответствующий приказ министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

- Ростов-на-Дону признан лучшим в номинации «Улица как общественное пространство» с благоустройством Большой Садовой от Сиверса до Театрального, - пояснили в региональном правительстве.

Ростов-на-Дону в числе отличников не один, ему составляют компанию реализованные проекты в Таганроге (парк и тематические площадки), Аксае (лучший сквер) и поселке Матвеев Курган (городская площадь).

Напомним, сами ростовчане неоднозначно относятся к измененной Садовой, а все из-за того, что стало меньше деревьев и больше открытых участков, что очень дискофортно во время жары. Согласно официальным данным, во время подготовки к ЧП-2018 на Садовой было высажено 172 крупномерных дерева, десять тысяч кустарников, а также положено более семьи тысяч квадратных метров газона, а еще установили 265 лавочек самой разной конфигурации - из дерева, металла и камня.

Садовая вошла в список показательных проектов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

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