Выходные в парках Ростова-на-Дону 6-7 июля 2019: как будут отмечать День семьи, любви и верности
Выходные в парках Ростова-на-Дону 6-7 июля 2019: как будут отмечать День семьи, любви и верности. Как рассказали в Управлении культуры города, жителей и гостей донской столицы ждут насыщенные выходные. Практически в каждом парке пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут концерты, конкурсы, мастер-классы и спортивные мероприятия. Изучайте и приходите!
На этих выходных будем отмечать праздник.Фото: Евгения ГУСЕВА
ПАРК 1 МАЯ
5 ИЮЛЯ
17.00-18.00 - Театральное шествие, посвященное году театра в России приуроченное к торжественному открытию фестиваля «Театральная вольница» (по улице Пушкинской, до театрального проспекта).
18.30-21.30 - Торжественное открытие IV Международного театрального фестиваля «Театральная вольница».
6 ИЮЛЯ
18.00-21.00 - Конкурс «Детская супермодель России2019».
7 ИЮЛЯ
20.00-22.00 - Театрализованный бал «Мой Ростов», мастер-класс: вальс, полонез, кадриль.
8 ИЮЛЯ
10.00-11.00 - День семьи, любви и верности. Игровая программа “Моя Семья”.
11.00-12.00 - Концертная программа «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка».
Практически в каждом парке пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ПАРК "ДРУЖБА"
6 ИЮЛЯ
13.00-16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».
7 ИЮЛЯ
10.00-11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».
16.00- 19.00 - День семьи, любви и верности. Театрализованный концерт «Ради жизни на земле»
ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО
6 ИЮЛЯ
11.00 — 16.00 - Увлекательные выходные: развлечение с карандашами; - концерт ансамбля «Линия жизни» ФСБ России по Ростовской области.
7 ИЮЛЯ
11.00 - Праздник семьи, любви и верности - комплекс мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности: мастер-классы (семейная поделка своими руками); концерт.
Жителей и гостей донской столицы ждут насыщенные выходные.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
6 ИЮЛЯ
17:00 -18:00 - Weekend в Левобережном-анимационная площадка: активные игры с маленькими гостями парка на свежем воздухе.
7 ИЮЛЯ
18:00 - 22:00 День Семьи, Любви и Верности. Анимационная площадка. Активные игры с маленькими гостями парка на свежем воздухе конкурс рисунка на песке «Ромашка-Улыбашка».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО
6 ИЮЛЯ
17:00 – вечерний праздничный концерт студии танца.
7 ИЮЛЯ
17.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности «Моя семья – моё богатство».
«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»
7 ИЮЛЯ
15:30 - Показ мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». Его будет предварять небольшая презентация на тему уклада и семейных традиций наших предков. Вход в конференц-зал, где будет демонстрация мультипликационного фильма, свободный для всех желающих.
14:00 - Тематическая экскурсия, посвященной истории Отечества и быту населения во времена династии Рюриковичей.
Гостей ждУт концерты, конкурсы, мастер-классы и спортивные мероприятия.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
БИБЛИОТЕКИ
6 ИЮЛЯ
Библиотека имени А. М. Листопадова
10:00 - Круглый стол «Лучшие семейные традиции» (ко Дню Петра и Февронии, Дня супружеской любви и семейного счастья).
Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького
11:00 - Час истории «Святая семья - Петр и Феврония».
7 ИЮЛЯ
Публичный центр правовой информации имени Г. В. Плеханова
11:00 - Праздник «Семья – любви великой царство».
Детская библиотека имени П. В. Лебеденко
11:00 - Урок православной культуры «И верность любящих сердец…».
Библиотечно-информационный центр имени И. С. Тургенева
12:00 - Праздник «Любовь дороже царства » (ко Дню Петра и Февронии).
Детская библиотека имени Зои Космодемьянской
12:00 - Познавательный час «Под покровом Петра и Февронии» (8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности).
Библиотека имени А. А. Фадеева
13:00 Беседа "Петр и Феврония: любовь сильнее смерти".
8 ИЮЛЯ
Читальный зал центральной городской библиотеки имени М. Горького
09:00 - Литературное обозрение «Сплотить семью поможет мудрость книг».
Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева
10:00 - Конкурсная программа "Веселее вместе" ко Дню семьи, любви и верности.
Библиотека имени А. В. Калинина
10:30 - Литературный праздник "Подарю тебе ромашку".
Детская библиотека имени В. П. Чкалова.
11:00 - Игровая программа «Ты, я, он, она - вместе дружная семья!».
Библиотека имени А. Л. Барто
11:00 - Познавательный час "Православные покровители семьи: Петр и Феврония" Всероссийский день семьи, любви и верности.
Библиотека имени К. И. Чуковского
11:00 - Праздник «Свеча любви» ко Дню семьи, любви и верности.
Библиотека имени А. И. Солженицына
11:00 - Библиотечный квилт «Ромашка - сказочный цветок. Люблю я каждый лепесток».
Библиотека имени Т. Г. Шевченко
13:00 - Литературный час «Истории вечной любви» (День Петра и Февронии).
6-7 июля в донской столице будут отмечать День семьи, любви и верности.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
9 ИЮЛЯ
Библиотека имени М. Ю. Лермонтова
10:00 - Мастер-класс «Ромашки».
Библиотечно-информационный центр имени А. П. Чехова
10:00 - Час информации ко дню Петра и Февронии «Любви не высохнет река».
Библиотечно-информационный центр имени А. И. Герцена
12:00 - День информации «Покровители семейного счастья».
Библиотечно-информационный центр имени академика Д. С. Лихачева
12:00 - Праздник "Семья - начало всех начал".
Библиотека имени А. С. Пушкина
12:00 - Семейная буккросс-акция «Всей семьёй – за книгой в парк!».
ИСТОЧНИК KP.RU