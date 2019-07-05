Выходные в парках Ростова-на-Дону 6-7 июля 2019: как будут отмечать День семьи, любви и верности. Как рассказали в Управлении культуры города, жителей и гостей донской столицы ждут насыщенные выходные. Практически в каждом парке пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Гостей ждут концерты, конкурсы, мастер-классы и спортивные мероприятия. Изучайте и приходите!

На этих выходных будем отмечать праздник.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПАРК 1 МАЯ

5 ИЮЛЯ

17.00-18.00 - Театральное шествие, посвященное году театра в России приуроченное к торжественному открытию фестиваля «Театральная вольница» (по улице Пушкинской, до театрального проспекта).

18.30-21.30 - Торжественное открытие IV Международного театрального фестиваля «Театральная вольница».

6 ИЮЛЯ

18.00-21.00 - Конкурс «Детская супермодель России2019».

7 ИЮЛЯ

20.00-22.00 - Театрализованный бал «Мой Ростов», мастер-класс: вальс, полонез, кадриль.

8 ИЮЛЯ

10.00-11.00 - День семьи, любви и верности. Игровая программа “Моя Семья”.

11.00-12.00 - Концертная программа «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка».

Практически в каждом парке пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПАРК "ДРУЖБА"

6 ИЮЛЯ

13.00-16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».

7 ИЮЛЯ

10.00-11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».

16.00- 19.00 - День семьи, любви и верности. Театрализованный концерт «Ради жизни на земле»

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

6 ИЮЛЯ

11.00 — 16.00 - Увлекательные выходные: развлечение с карандашами; - концерт ансамбля «Линия жизни» ФСБ России по Ростовской области.

7 ИЮЛЯ

11.00 - Праздник семьи, любви и верности - комплекс мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности: мастер-классы (семейная поделка своими руками); концерт.

Жителей и гостей донской столицы ждут насыщенные выходные.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"

6 ИЮЛЯ

17:00 -18:00 - Weekend в Левобережном-анимационная площадка: активные игры с маленькими гостями парка на свежем воздухе.

7 ИЮЛЯ

18:00 - 22:00 День Семьи, Любви и Верности. Анимационная площадка. Активные игры с маленькими гостями парка на свежем воздухе конкурс рисунка на песке «Ромашка-Улыбашка».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО

6 ИЮЛЯ

17:00 – вечерний праздничный концерт студии танца.

7 ИЮЛЯ

17.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности «Моя семья – моё богатство».

«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»

7 ИЮЛЯ

15:30 - Показ мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». Его будет предварять небольшая презентация на тему уклада и семейных традиций наших предков. Вход в конференц-зал, где будет демонстрация мультипликационного фильма, свободный для всех желающих.

14:00 - Тематическая экскурсия, посвященной истории Отечества и быту населения во времена династии Рюриковичей.

Гостей ждУт концерты, конкурсы, мастер-классы и спортивные мероприятия.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

БИБЛИОТЕКИ

6 ИЮЛЯ

Библиотека имени А. М. Листопадова

10:00 - Круглый стол «Лучшие семейные традиции» (ко Дню Петра и Февронии, Дня супружеской любви и семейного счастья).

Абонемент центральной городской библиотеки имени М. Горького

11:00 - Час истории «Святая семья - Петр и Феврония».

7 ИЮЛЯ

Публичный центр правовой информации имени Г. В. Плеханова

11:00 - Праздник «Семья – любви великой царство».

Детская библиотека имени П. В. Лебеденко

11:00 - Урок православной культуры «И верность любящих сердец…».

Библиотечно-информационный центр имени И. С. Тургенева

12:00 - Праздник «Любовь дороже царства » (ко Дню Петра и Февронии).

Детская библиотека имени Зои Космодемьянской

12:00 - Познавательный час «Под покровом Петра и Февронии» (8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности).

Библиотека имени А. А. Фадеева

13:00 Беседа "Петр и Феврония: любовь сильнее смерти".

8 ИЮЛЯ

Читальный зал центральной городской библиотеки имени М. Горького

09:00 - Литературное обозрение «Сплотить семью поможет мудрость книг».

Детский библиотечно-информационный центр имени академика С. П. Королева

10:00 - Конкурсная программа "Веселее вместе" ко Дню семьи, любви и верности.

Библиотека имени А. В. Калинина

10:30 - Литературный праздник "Подарю тебе ромашку".

Детская библиотека имени В. П. Чкалова.

11:00 - Игровая программа «Ты, я, он, она - вместе дружная семья!».

Библиотека имени А. Л. Барто

11:00 - Познавательный час "Православные покровители семьи: Петр и Феврония" Всероссийский день семьи, любви и верности.

Библиотека имени К. И. Чуковского

11:00 - Праздник «Свеча любви» ко Дню семьи, любви и верности.

Библиотека имени А. И. Солженицына

11:00 - Библиотечный квилт «Ромашка - сказочный цветок. Люблю я каждый лепесток».

Библиотека имени Т. Г. Шевченко

13:00 - Литературный час «Истории вечной любви» (День Петра и Февронии).

6-7 июля в донской столице будут отмечать День семьи, любви и верности.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

9 ИЮЛЯ

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова

10:00 - Мастер-класс «Ромашки».

Библиотечно-информационный центр имени А. П. Чехова

10:00 - Час информации ко дню Петра и Февронии «Любви не высохнет река».

Библиотечно-информационный центр имени А. И. Герцена

12:00 - День информации «Покровители семейного счастья».

Библиотечно-информационный центр имени академика Д. С. Лихачева

12:00 - Праздник "Семья - начало всех начал".

Библиотека имени А. С. Пушкина

12:00 - Семейная буккросс-акция «Всей семьёй – за книгой в парк!».