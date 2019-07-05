2019-07-05T17:38:59+03:00
Политика

Госдума рассмотрит поправки в закон о бесплатной юридической помощи на основе проекта «Донская инициатива»

Эксперты, оценив практику его применения, обнаружили серьезные пробелы в ныне действующем федеральном нормативном акте
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Предложения, поступившие в ходе дискуссии, будут обобщены для подготовки итоговой резолюции в ЗС РО, Госдуму и Совет Федерации. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.Предложения, поступившие в ходе дискуссии, будут обобщены для подготовки итоговой резолюции в ЗС РО, Госдуму и Совет Федерации. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.
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Уже к концу текущего месяца на рассмотрение в Госдуму, как предполагается, будет внесен проект поправок в федеральный закон о бесплатной юридической помощи, необходимость в которых была выявлена в ходе реализации регионального проекта «Донская инициатива».

Об этом сообщила в ходе круглого стола, проходившего в южной столице, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

- К сожалению, изначально в тексте этого закона отсутствует такая категория, как недееспособные инвалиды, - пояснила Рукавишникова. - И, соответственно, лица, представляющие их интересы, опекуны и попечители, не имеют право на бесплатную правовую помощь в рамках существующей госпрограммы, а это - серьезный правовой пробел, и для его устранения мы сейчас готовим соответствующие поправки в федеральный закон.

Проект «Донская инициатива», напомним, стартовал чуть более полугода назад, в ноябре 2018-го, и цель его — как раз выявление предложений жителей области, а также всех заинтересованных органов госвласти и общественных организаций, касающихся совершенствования действующего регионального и федерального законодательства.

Так вот, за время его реализации поступило уже свыше 350 предложений — и те из них, которые эксперты сочли наиболее обоснованными, уже взяты в работу.

- На Донском юридическом форуме в мае мы обсуждали инициативы по реформированию Кодекса об административных правонарушениях, а также предложения, затрагивающие законодательство в сфере регулирования предпринимательской деятельности, - добавила сенатор. - По вопросам социальной сферы, по которым тоже поступило достаточно много предложений, было решено провести заседание «круглого стола». Эти вопросы имеют наибольшее значение для жителей Ростовской области и требуют особую информационную и экспертную поддержку.

Первый вице-спикер Законодательного собрания Ростовской области Сергей Михалев, возглавляющий комитет по социальной политике, в свою очередь, подчеркнул, что донской парламент последовательно работает над решением основных вопросов, которые на сегодняшний день наиболее сильно беспокоят людей.

- Актуальные проблемы обсуждаются регулярно, - отметил Михалев. - В том числе — в социальной сфере, где даем возможность высказаться всем заинтересованным лицам, экспертам. И уже сегодня вместе с нашими коллегами из Госдумы и Совета Федерации мы работаем над несколькими инициативами.

В качестве одного из наиболее важных примеров он назвал обращение депутатов ЗС РО в Минтруда и соцразвития РФ по вопросам изменения методики определения величины прожиточного минимума пенсионера.

- Кроме того, мы предложили изменить правила расчета страхового стажа «чернобыльцам», - сообщил вице-спикер ЗС РО. - Эти инициативы были поддержаны Южно-Российской Парламентской Ассоциацией и направлены в федеральные органы власти.

Что касается «Донской инициативы», то этот проект, по мнению депутата, дает «дополнительную возможность услышать предложения жителей Ростовской области, оценить их и наиболее перспективные взять в сопровождение, чтобы сделать действующее законодательство более совершенным».

Добавим, что на круглом столе со своими предложениями выступили и представители областного Министерства труда и социального развития, а также аппарата Уполномоченного по правам человека в Ростовской области и ряда общественных организаций: речь шла, в том числе, о дополнительных мерах по защите интересов родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет — в частности, о расширении перечня социальных льгот для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, о принятии регионального Социального кодекса, о бесплатном лекарственном обеспечении льготных категорий граждан и др.

Ирина Рукавишникова, подводя итог дискуссии, заверила, что все поступившие предложения будут обобщены и тщательно изучены, после чего они войдут в итоговую резолюцию, которая будет направлена в Заксобрание, Госдуму и Совет Федерации для дальнейшей проработки.

- Наша сегодняшняя задача понять, какие из предложенных инициатив можно будет реализовать на уровне Ростовской области, а какие воплотить в форме федерального закона, - подчеркнула сенатор. - А сам проект «Донская инициатива» признан удачным, поэтому принято решение сделать его постоянно действующим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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