В Ростове-на-Дону во время взрыва в KFC пострадали два человека
В Ростове-на-Дону ночью, 7 июля, в ресторане KFC на Буденновском 23а взорвался баллон с фреоном. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на момент происшествия в здании посетителей не было.
Рабочие находились на крыше и проводили работы по ремонту системы кондиционирования, когда взорвался баллон с фреоном. Два человека получили травмы и были госпитализированы.
В самом здании частично обрушился подвесной потолок, повреждений несущих конструкций нет.
- На месте ЧП работали 35 человек, от МЧС были задействованы 20 специалистов, - отметили в пресс-службе.
По словам очевидцев, после взрыва на улице стоял запах гари и резины, хотя возгорания не было.
По факту случившегося полиция начала проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU