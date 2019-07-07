2019-07-07T09:01:50+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время взрыва в KFC пострадали два человека

На крыше взорвался баллон с фреоном
Ирина ПОТЕРЯ
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В ресторане на Буденновском взорвался баллон с фреоном. Другой источник: соцсетиВ ресторане на Буденновском взорвался баллон с фреоном. Другой источник: соцсети
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В Ростове-на-Дону ночью, 7 июля, в ресторане KFC на Буденновском 23а взорвался баллон с фреоном. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на момент происшествия в здании посетителей не было.

Рабочие находились на крыше и проводили работы по ремонту системы кондиционирования, когда взорвался баллон с фреоном. Два человека получили травмы и были госпитализированы.

В самом здании частично обрушился подвесной потолок, повреждений несущих конструкций нет.

- На месте ЧП работали 35 человек, от МЧС были задействованы 20 специалистов, - отметили в пресс-службе.

По словам очевидцев, после взрыва на улице стоял запах гари и резины, хотя возгорания не было.

По факту случившегося полиция начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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