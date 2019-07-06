Облачно с прояснениями: синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону

Сегодня, 6 июля, в Ростове-на-Дону температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 19 градусов.

- Будет облачно с прояснениями. Порыв ветра до 5 метров в секунду. Осадков не ожидается, - сообщает сервис «Яндекс. Погода».

В воскресенье, 7 июля, в донской столице температура воздуха днем будет 30 градусов. Ночью 19. На небе облачно с прояснениями и также без осадков.

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Причина - высокая температура воздуха. Спасатели отмечают, что полыхнуть может от любой искры.

- Призываем жителей строго соблюдать правила безопасности, воздержаться от разведения костров на природе, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки, - говорится в официальном предупреждении ГУ МЧС России по Ростовской области.

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