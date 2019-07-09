В Ростовской области волонтеры спасают метиса Хаски, в которую выстрелил пьяный мужчина

В Ростовской области волонтеры спасают собаку, которая стала жертвой человеческой жестокости. Инцидент произошел в поселке Майский городе Шахты поздно вечером.

- Позвонила девушка и сообщила, что пьяный мужчина выстрелил в собаку, животное истекая кровью забилось в кусты, - рассказала директор «Центра Святобор» Ольга Мосиюк. - Собака - метис Хаски, добрая, но боязливая.

Как оказалось, пуля попала животному в грудную клетку, пес потерял много крови и находится в шоковом состоянии.

Пуля находится в мышцах грудной клетки и не представляет опасности. Фото: группа Вконтакте «Центра Святобор».

- Операции пока не будет, - пояснили волонтеры. - На данный момент, пуля находится в мышцах грудной клетки и не представляет опасности, а вот если ее начать доставать, то могут возникнуть проблемы: грудная клетка очень тонкая вещь, во всех отношениях. С пулей же можно прекрасно жить и всю жизнь. Главное, что кровотечение остановлено, и ведется лечение анемии, шока и противовоспалительная терапия. Ну и самое главное, что собачуле нужно теперь учиться доверять людям. Пока же, она в глубочайшем шоке. Всех и всего боится, вжимается в пол так, будто хочет с ним слиться. Очень печальное зрелище...

Собаке нужно теперь учиться доверять людям. Пока же, она в глубочайшем шоке. Фото: группа Вконтакте «Центра Святобор».

Сейчас волонтеры ищут деньги, необходимы на лекарства и питание собаки.