«Мексика, ну зачем опять?»: Поклонники просят стильную экс-участницу «Дома-2» не издеваться над своим телом

Марина Мексика (она же - Черкасова, уроженка Ростова-на-Дону) умеет раздражать публику. Бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» регулярно подбрасывает дровишки в костер негодования хейтеров, которым вечно что-то не нравится. На этот раз красотка выложила снимок с красным ухом. Да-да-да - с красным ухом.

- Для вашего понимания, у меня в ушах 12 проколов))) и не так давно я решила украсить их серьгами))) - написала красотка, заявив, что сделала еще один.

На этом признания не закончились. Девушка, которую регулярно ругают за многочисленные татуировка сообщила, что начала сводить рисунок на руке, а это «процедура не совсем приятная».

ms.mexika Поднимите руки вверх кому нравятся проколотые ушки для вашего понимания, у меня в ушах 12 проколов

Надо ли писать, что не все одобрили методы Марины Мексики на ее пути к собственному совершенству? В комментариях тут же посыпалось (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Хватит уже издеваться над своим телом!», «Ну зачем опять?», «Какая же ты страшная», «Мекс это же больно», «Красотка ты норм, остановись!».

Напомним, Марине Черкасовой 24 года, последние пять лет она является медийной фигурой. Засветилась в нескольких шоу, теперь активная блогерша - рассказывает про свои пластические операции, делится снимками и философскими мыслями. В ее Инстаграме почти 600 тысяч подписчиков.

ms.mexika Людей зря волнует вопрос Что ты будешь делать со своей татуировкой в старости

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика сделала четвертую пластику носа

Акулы шоу-бизнеса предпочитают скрывать старые фотографии, чтобы поклонники не заподозрили их в тесном общении с пластическими хирургами. Но это не путь 23-летней Марины Мексики из Ростова-на-Дону. Звезда и бывшая участница «Дома-2», поинтриговав пару дней в сторис вокруг своей поездки в Турцию, выложила фотоотчет в стиле: «селфи у зеркало после операции и немного ню». А чтобы у поклонников не возникло вопросов, добавила хештег - #ринопластика (подробности)

И ЕЩЕ

«Мексика, ты такая стильная!»: Как выглядит скандалистка из «Дома-2» Марина Черкасова после операций

На Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков (подробности)