«Стильный Pablo на районе»: звезда сериалов Павел Деревянко приехал в Таганрог, где строит дом

Кто куда, а звезда фильмов и сериалов «Неваляшка», «СуперБобровы» Павел Деревянко на летние каникулы отправился домой - в родной Таганрог. Не один - с супругой и детьми. Здесь он провел несколько дней в окружении родных и отметил свой день рождения. Публикуя снимки из родного города, актер не забывал ставить хештеги перед словами «Родина», «любовь», «семья».

На снимки отреагировал другой известный актер из Таганрога - Виктор Добронравов («Т-34», «Фамильные ценности»), что уж говорить про земляков!

pablo_derevyanko Таганий Рог. Мы #родина #любимыйгород #семья #каникулы #любовь

В комментариях и в гости звали, и в любви признавались и, естественно, просили почаще наведываться в родной город, где Павлом Деревянко гордятся (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Отдыхайте хорошо», «Всех Вам благ!», «Первый парень на районе!», «Таганрог - фабрика талантов! Деревянко, Добрынин, Добронравовы!», «Была безумно рада вчера вас поздравить и увидеть!», «Ты просто космос!», «Привет из Матвеев Кургана!», «Стильный Pablo».

pablo_derevyanko Привет из Таганрога #родина #любимыйтаганрог #друзья

Напомним, в Таганроге у актера живет мама и брат, Павел старается каждый раз, когда отправляется к ним в гости, брать с собой дочерей.

- К сожалению, не так часто бываю с детьми, как бы хотелось, - сказал он журналистам «Комсомолки». - Когда мы вместе, то устраиваю им настоящий праздник. Играем, ходим в кино, в парки аттракционов, смотрим мультики. Сейчас они уже привыкают к тому, что папа - актер. С папой все хотят сфотографироваться, папа все может купить... Самое главное, чтобы они выросли свободными девочками. Нам всем этого не хватает. Как Чехов говорил: «Выдавливать раба по капле». Так мы и воспитываем друг друга.

А еще Павел купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам.

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