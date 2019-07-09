2019-07-09T17:02:43+03:00
Общество

«Стильный Pablo на районе»: звезда сериалов Павел Деревянко приехал в Таганрог, где строит дом

Актер рассказал подробности путешествия у себя на странице
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото: pablo_derevyanko/InstagramФото: pablo_derevyanko/Instagram
Изменить размер текста:

Кто куда, а звезда фильмов и сериалов «Неваляшка», «СуперБобровы» Павел Деревянко на летние каникулы отправился домой - в родной Таганрог. Не один - с супругой и детьми. Здесь он провел несколько дней в окружении родных и отметил свой день рождения. Публикуя снимки из родного города, актер не забывал ставить хештеги перед словами «Родина», «любовь», «семья».

На снимки отреагировал другой известный актер из Таганрога - Виктор Добронравов («Т-34», «Фамильные ценности»), что уж говорить про земляков!

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Таганий Рог. Мы #родина #любимыйгород #семья #каникулы #любовь
23295 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях и в гости звали, и в любви признавались и, естественно, просили почаще наведываться в родной город, где Павлом Деревянко гордятся (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Отдыхайте хорошо», «Всех Вам благ!», «Первый парень на районе!», «Таганрог - фабрика талантов! Деревянко, Добрынин, Добронравовы!», «Была безумно рада вчера вас поздравить и увидеть!», «Ты просто космос!», «Привет из Матвеев Кургана!», «Стильный Pablo».

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Привет из Таганрога #родина #любимыйтаганрог #друзья
9791 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, в Таганроге у актера живет мама и брат, Павел старается каждый раз, когда отправляется к ним в гости, брать с собой дочерей.

- К сожалению, не так часто бываю с детьми, как бы хотелось, - сказал он журналистам «Комсомолки». - Когда мы вместе, то устраиваю им настоящий праздник. Играем, ходим в кино, в парки аттракционов, смотрим мультики. Сейчас они уже привыкают к тому, что папа - актер. С папой все хотят сфотографироваться, папа все может купить... Самое главное, чтобы они выросли свободными девочками. Нам всем этого не хватает. Как Чехов говорил: «Выдавливать раба по капле». Так мы и воспитываем друг друга.

А еще Павел купил большой участок, где решил построить большой дом. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Актер Павел Деревянко стал героем граффити в родном Таганроге

В Таганроге художник нарисовал на стене многоэтажного дома портреты звезды сериалов Павла Деревянко ("СуперБобровы", "Домашний арест", "Неваляшка") и «Человека планеты» Сергея Бурлакова. Об этом актер похвастался на своей странице в инстаграме, выложив снимок граффити (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТагОнрог style: актер Павел Деревянко нашел на малой родине крутую тачку, мимо которой не смог пройти

Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (оно и правильно, поклонники должны получать информацию о своем кумире из первых уст). Судя по снимкам, артист отлично провел время в городе, где родился и вырос. В интервью он часто рассказывает, что регулярно навещает родителей и старшего брата, с которыми очень дружен (подробности)

И ЕЩЕ

Стиляги! Актерский клан Добронравовых из Таганрога порадовал поклонников "бандитской" фотосессией

Какими только эпитетами не завалили поклонники аккаунты популярного актера Федора Добронравова («Ликвидация», «Сваты») и его сыновей 36-летнего Виктора («Т-34», «Фамильные ценности») и 29-летнего Ивана («Любовь на миллион», «Свиридовы»). А причиной стали черно-белые снимки мужского трио. Их даже описывать не хочется, такие карточки надо смотреть, листать и наслаждаться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить
Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы
Новости 24
Площадь пожара в Ростовском музтеатре увеличилась почти в два раза
В Миллерове погиб водитель грузовика, случайно задев провода воздушной линии
«Наша гордость»: Русские русалки сделали совместное фото у бассейна перед соревнованиями в Корее
«Такая нежная»: ТОП-10 «Мисс Россия» из Ростова-на-Дону опубликовала фото в постели
Житель Таганрога угнал ВАЗ, увидев ключ в замке зажигания
В Новочеркасске раскрыли кражу ювелирных изделий
«Все бывшие девушки Бонда отдыхают»: Фанаты в восторге от роскошных форм пловчихи Юлии Ефимовой в бикини
В Ростове-на-Дону полицейский за взятку в 145 тысяч рублей обещал «смягчить» статью уголовного дела
Портфель привлеченных средств в ВТБ вырос до 4,82 триллиона рублей
«Вот это поворот»: Сексуальная Виктория Лопырева опубликовала фото на пляже в разных ракурсах
Сбежавших в Украину полицейских из Ростова-на-Дону подозревают в подбрасывании наркотиков
В Ростовской области пенсионер убил пасынка ударом кувалды в голову
Центр Ростова-на-Дону на сутки останется без воды
Приемная кампания ЮФУ 2019: подать документы можно онлайн
Фигурное вождение и знание ПДД: В Ростовской области выбрали лучшего инспектора ДПС
Гарантийная поддержка малого и среднего бизнеса увеличится в текущем году
В День города в Ростове-на-Дону устроят салют на миллион рублей
"Вопрос ребром": Баста запускает новое шоу
Отключение света 10 июля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Жители Ростова-на-Дону просят сделать пешеходную зону на Вертолетном поле
В Ростове-на-Дону женщина на "десятке" сбила школьницу-велосипедистку
В Ростовской области уборочная кампания перешагнула экватор
В Ростовской области загсы открылись в свой выходной, чтобы поженить молодых
В Ростовской области изъяли 34 тысячи бутылок контрафактной минералки
Отключение света в Ростове-на-Дону 9 июля 2019: где и когда