«Бахнуло так, что на улицу повыбегали»: жителей Волгодонска до паники напугало редкое природное явление

В Волгодонске второй день обсуждают сильные хлопки, похожие на раскаты взрывов, которые до паники напугали многих жителей. Волна была такой силы, что в некоторых домах даже задрожали стекла, а люди выбежали на улицу, боясь, что здания начнут разрушаться.

- Бабахнуло несколько раз не слабо, так, что думал бомбежка началась, - написал один из очевидцев в социальных сетях. - Военные балуются? Я из подъезда вышел, а там уже все соседи во дворе бегают, высматривают, что взорвалось.

Версий сильных хлопков, похожих на взрывы, было несколько, начиная от «прилетели пошалить НЛО» до «съемки продолжения сериала «Чернобыль». По соцсетям даже пошли тематические мемы.

- Подумал на атомную (станцию - автр), потом пришел к выводу, что тогда бы города уже не было, - поделился впечатлением другой житель Волгодонска. - Во всяком случае я бы уже точно не смог дышать и думать.

Причиной взрывов стали сухие грозы. Фото: правительство РО

Как оказалось, к сильным хлопкам не причастны ни военные, ни киношники, ни местные предприятия, они вообще не имеет техногенную природу.

- Жители районов, расположенных на востоке Ростовской области (Волгодонск, Цимлянский, Дубовский, Зимовниковский районы и т.д.) услышали хлопки, отдаленно напоминающие звуки взрывов, - пояснили в службе спасения, куда стали поступать звонки от перепуганных людей. - По информации специалистов их причиной стало достаточно редкое природное явление – сухие грозы. Просим не подаваться паники.

НАША СПРАВКА

Сухие грозы - редкое метеорологическое явление, которое возникает во время жары (в районе + 40 С) и при низкой влажности воздуха. Осадки испаряются еще в атмосфере, то есть человек дождя не ощущает, а вот сильные грозы и молнии видит и слышит.