«Спасибо за спасенный театр!»: жители Ростова-на-Дону восхитились слаженной работой пожарных

В социальных сетях обсуждают пожар в музыкальном театре, который накануне, 9 июля, тушили в течение четырех часов. Свидетелями крупного возгорания стали сотни жителей донской столицы, многие выложили снимки и записи в Интернет.

- Восхищена вашей слаженной работой, - написали в соцсетях. - Быстро и четко, спасибо за спасенный наш театр!

- Круто, молодцы! - добавили другие. - Думал все, потеряли театр, а утром посмотрел и понял, что большую часть здания удалось сохранить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/719308" frameborder="0"></iframe> Горит музтеатр в Ростове - комментарий начальника 40 ОФПС по РО Ильи Нестеренко..ГУ МЧС России по РО

Напомним, музыкальный театр загорелся накануне, 9 июля, как оказалось, полыхнули строительные леса, установленные на кровле. В тушении принимали участие свыше 130 человек, которые задействовали 33 специальные машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/719284" frameborder="0"></iframe> Пожар в музтеатре Ростов-на-Дону 9 июля 2019.

Фото: "Дон-24"

Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Причина уточняется, предполагают, это нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

mchs_rostov Тушение пожара продолжается в Ростове-на-Дону. Пострадавших нет #мчсростов #музтеатр #пожар #третийномер

Пожарные тушили огонь четыре часаФото: ГУ МЧС России по РО

КСТАТИ

На ремонт фасада планировали потратить более 370 миллионов рублей из областного бюджета. Работы начались в 2018 году и должны были закончиться в текущем.