«Спасибо за спасенный театр!»: жители Ростова-на-Дону восхитились слаженной работой пожарных
В социальных сетях обсуждают пожар в музыкальном театре, который накануне, 9 июля, тушили в течение четырех часов. Свидетелями крупного возгорания стали сотни жителей донской столицы, многие выложили снимки и записи в Интернет.
- Восхищена вашей слаженной работой, - написали в соцсетях. - Быстро и четко, спасибо за спасенный наш театр!
- Круто, молодцы! - добавили другие. - Думал все, потеряли театр, а утром посмотрел и понял, что большую часть здания удалось сохранить.
Горит музтеатр в Ростове - комментарий начальника 40 ОФПС по РО Ильи Нестеренко..ГУ МЧС России по РО
Напомним, музыкальный театр загорелся накануне, 9 июля, как оказалось, полыхнули строительные леса, установленные на кровле. В тушении принимали участие свыше 130 человек, которые задействовали 33 специальные машины.
Пожар в музтеатре Ростов-на-Дону 9 июля 2019.
Фото: "Дон-24"
Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Причина уточняется, предполагают, это нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.
Пожарные тушили огонь четыре часаФото: ГУ МЧС России по РО
КСТАТИ
На ремонт фасада планировали потратить более 370 миллионов рублей из областного бюджета. Работы начались в 2018 году и должны были закончиться в текущем.
ИСТОЧНИК KP.RU