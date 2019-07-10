2019-07-10T21:31:36+03:00
Экономика

Валюта к отпуску – в «БКС Брокер» рассказали об укреплении рубля

Готовясь к отпуску в бархатный сезон, россияне ждут выгодного курса, чтобы купить иностранную валюту
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Эксперты в ООО «БКС Брокер» рассказали о том, что будет с курсом и как купить валюту по биржевому курсуЭксперты в ООО «БКС Брокер» рассказали о том, что будет с курсом и как купить валюту по биржевому курсу
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Эксперты в ООО «БКС Брокер» рассказали о том, что будет с курсом и как купить валюту по биржевому курсу.

- До конца года укрепления валюты можно не ожидать. А вот кратковременные пики укрепления рубля можно спрогнозировать сразу после того, как стоимость нефти будет выше$70, - рассказал начальник отдела инвестидей ООО «БКС Брокер» Нарек Авакян. – В период пиков рубль может укрепиться до 60 рублей за доллар и 68-69 рублей за евро. После курс вернется к привычным 64-67 рублям за доллар и 73-75 рублям за евро.

Однако, прогнозируя скачки курса, эксперт уверен, что в ближайшие два месяца серьезных изменений курса можно не ждать, поэтому торопиться с покупкой валюты к отпуску в бархатный сезон не стоит. Чего не скажешь о последующих поездках за рубеж до конца года – лучше купить валюту заранее, не оставляя на последний момент. А чтобы приобрести валюту по биржевому курсу на Московской бирже, избежав банковской наценки, нужно иметь свой брокерский счет. Открыть его можно в мобильном приложении «Мой брокер», после чего приступать к покупке и продаже иностранной валюты, начиная с 1 доллара и 1 евро

ИСТОЧНИК KP.RU

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