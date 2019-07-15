Утром 13 июля в ростовском микрорайоне «Красный Аксай», несмотря на дождь, было тепло и весело. Поводом для большого праздника послужила сдача еще трех новостроек. Новоселье отпраздновали 1140 ростовских семей. Среди этих счастливых людей 525 обманутых дольщиков, которые в свое время положились на недобросовестных застройщиков и, вложив деньги, остались без жилья. Но теперь, благодаря совместной работе властей и ГК «ЮгСтройИнвест», их мучения окончены.

525 семей обманутых дольщиков Ростова-на-Дону получили квартиры в «Красном Аксае». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Супруги Евгений и Маргарита Антепа выглядят довольными, а их дочка Сонечка просто светится от счастья. Она уже пробежалась по своей комнате в новой квартире и распределила, где и что у нее будет стоять.

525 семей обманутых дольщиков Ростова-на-Дону получили квартиры в «Красном Аксае». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Мы покупали квартиру на Вертолетном поле, жена еще беременная была... Ждали в итоге пять с половиной лет. Пришлось подстраиваться под ситуацию, искать выходы, и вот, стараниями нового застройщика, мы получили другое жилье, - рассказывает Евгений. - Сейчас мы испытываем облегчение. Наконец-то мы спокойны, что вот она - наша большая и светлая квартира. Поклеить обои - и можно заезжать.

525 семей обманутых дольщиков Ростова-на-Дону получили квартиры в «Красном Аксае». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Хотим поблагодарить компанию «ЮгСтройИнвест» за то, что они взяли на себя такую ответственность и предоставили нам новое жилье, - добавила Маргарита.

525 семей обманутых дольщиков Ростова-на-Дону получили квартиры в «Красном Аксае». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Значимость праздника в «Красном Аксае» подчеркнул визит донского губернатора, который лично осмотрел новые квартиры и пообщался с их владельцами, наконец-то вышедшими из категории обманутых дольщиков. Решить квартирный вопрос этих семей стало возможным благодаря изменениям в областном законодательстве и участию группы компаний «ЮгСтройИнвест». По новому закону о мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства власти выделяют участок земли под строительство, а взамен застройщик предоставляет 5% от жилплощади обманутым дольщикам.

525 семей обманутых дольщиков Ростова-на-Дону получили квартиры в «Красном Аксае». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

- Правительству и администрации города постоянно приходится искать способы решения проблемы обманутых дольщиков, и вот у нас появился закон, позволяющий предоставлять им жилье в новых микрорайонах. И первой компанией, сделавшей шаг к нам навстречу, стала «ЮгСтройИнвест», - рассказал губернатор Василий Голубев. - Отдельно хочу поблагодарить ее руководителя Юрия Ивановича, потому что он, не задумываясь пришел на помощь в этом вопросе и продолжает эту работу. Спасибо строителям за то, что они выполняют свои обязательства, а всем новоселам - уюта, тепла и счастья в этих домах.

К слову, по инициативе генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова помимо положенных 5% компания выделила ещё 27 дополнительных квартир.

- Группа компаний «ЮгСтройИнвест», не на словах, а на деле, раньше запланированного срока передает 525 квартир обманутым дольщикам, пострадавшим в результате деятельности недобросовестных застройщиков. Мы старались, понимали всю важность и ответственность этого проекта. Это событие имеет огромное значение, как для региона, так и для компании в целом, - отметил Ю.И. Иванов.

525 семей обманутых дольщиков Ростова-на-Дону получили квартиры в «Красном Аксае». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Стоит добавить, что речь идет не просто о новостройках. «Красный Аксай» — это во всех отношениях благоустроенный микрорайон. Огороженная территория, внутри клумбы, скамейки, парковки, игровые площадки и собственная прогулочная аллея с фонтаном и целым рядом арт-объектов. По случаю торжественной сдачи новых домов здесь открыли еще один арт-объект «Ключ», символизирующий крепкие семейные узы. Из окон домов открывается вид на Дон, во дворе оборудованы детские и спортивные площадки. В микрорайоне работает детский сад на 160 мест, построена школа 1100 учеников.

Новоселы въезжают в квартиры, полностью подготовленные к финальной стадии ремонта. Выполнена качественная чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления. Многим из них нравится, прежде всего, местоположение микрорайона - он находится в Нахичевани, в пяти минутах езды от центра города.

А до конца 2019 года счастливых новоселов станет еще больше. В декабре квартиры от «ЮгСтройИнвест» получат еще 195 семей обманутых дольщиков. В общей сложности застройщиком будет передано 720 квартир.