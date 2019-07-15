Под Ростовом обезврежен боевик, который готовил теракты и убийства полицейских

Под Ростовом-на-Дону спецслужбы провели операцию по задержанию подозреваемого в терроризме. Как рассказал источник «КП-Ростов», на 27-летнего уроженца Астрахани вышли, вычисляя круг возможных участников организации ИГИЛ*, запрещенной в России. Стало известно, что он готовил теракт. Мужчину решили задержать, когда он на белой «Хонде» с абхазскими номерами отправился в сторону Украины. При виде сотрудников в форме он открыл огонь из автомата Калашникова, и был обезврежен.

- В машине взорвалась бомба, на месте обнаружен паспорт подозреваемого, выданный в Дагестане, а также листы литературы, которая, скорее всего, относится к разряду запрещенных, - пояснил источник.

На месте происшествия нашли паспорт подозреваемого и автомат. Фото: источник в правоохранительных органах

Известно, что все случилось у хутора Глинки Родионово-Несветайского района, который расположен рядом с российско-украинской границей.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, на след подозреваемого вышли в "ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки". Как оказалось, обезвреженный боевик был лидером ячейки, его подельников взяли через несколько часов.

rostov_glavniy В Родионово-Несветайском районе наши спецслужбы попытались задержать парня на белой Хонде с абхазскими номерами.

- В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлены и задержаны еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. - Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан.

* Организация, запрещенная на территории России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/720270" frameborder="0"></iframe> Задержание ячейки ИГ в Ростовской области.

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