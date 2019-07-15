2019-07-15T16:50:15+03:00
Общество

Как ростовчанам выбрать вкусный арбуз без нитратов

Специалисты предупреждают, что ранняя ягода может быть опасной
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Выбрать вкусный и полезный арбуз в июле сложно, но возможно!Выбрать вкусный и полезный арбуз в июле сложно, но возможно!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Кто не любит арбуз? Это не просто сочная и вкусная ягода, но и чрезвычайно полезная. Специалисты считают, что арбуз очищает организм от токсинов, укрепляет сосуды, нервную систему, а еще отлично утоляет жажду и голод. Но это все касается ягоды, которая выросла без всякой «помощи» со стороны удобрений.

Стоит ли покупать арбуз в июле? Вопрос спорный. Ранняя ягода может быть вкусной, но вряд ли полезной. В погоне за прибылью некоторые нечестные фермеры начинают хитрить. К примеру, для ускорения роста накрывают пленкой, активно подкармливая азотосодержащими удобрениями, то есть чем раньше арбуз появился в продаже, тем больше шансов, что он с «начинкой».

Специалисты советуют тем, кто уж очень хочет приобрести арбуз в июле, придерживаться нескольких правил, главное из которых - покупать там, где фрукты, овощи и ягоды проходят проверку.

- Самое главное – приобретать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль за их качеством и безопасностью, а при покупке стоит обязательно обращать внимание на внешний вид и условия хранения плодов, - говорят в областной станции по борьбе с болезнями животных. - Также важно не приобретать плодоовощную продукцию вдоль дорог и на несанкционированных рынках. Если вы видите, что такая торговля идет, вы прежде, всего должны спросить документы, которые будут гарантировать безопасность такой продукции.

Сейчас специалисты усиленно мониторят ситуацию с бахчевыми, проверяют поступающую на рынки продукцию. Только если показатели не превышают нормы, продавец получает свидетельство, позволяющее реализацию продукта.

А вот за арбузы, которые предлагают на стихийных базарах и вдоль трасс, никто не несет ответственности, потому именно там чаще всего можно купить ягоду с нитратами.

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Сухой хвостик - признак спелости

У спелой ягоды кожура всегда твердая, даже глянцевая, без всяких трещин, контрастные, четкие полосы и характерное желтое пятно – место соприкосновения арбуза с землей. А вот наличие сухого хвостика явно не означает, что ягода созрела. Не исключено, что она долгое время лежала на складе.

«Девочка» слаще

Многие специально выбирают «девочку» (определить ее легко - на противоположной стороне хвостика есть ямочка), так как считается, что она вкуснее и сочнее, да и косточек меньше. На самом деле одинаково вкусные, как арбузы с ямочкой, так и без.

Математическое моделирование не работает?

Работает! Об этом говорили еще 1982 году на передаче «Что? Где? Когда?», когда прозвучал вопрос о том, как с помощью математики вычислить спелость. Есть даже несколько формул, самая популярная следующая: вес должен быть равен его длине окружности в кубе, умноженного на коэффициент 0,017 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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