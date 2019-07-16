2019-07-16T11:38:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону похоронили погибших во время урагана в Греции Ивана Петренко и его двухлетнего сына

Организацией отправки тел на родину занимались генконсульство и туроператор [видео смертельной стихии]
Александр СТЕПАНОВ
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Иван Петренко незадолго до трагедии. Справа внизу - рухнувшее дерево, которым придавило юриста и его сына. Фото: соцсети/Instagram Татьяны Сидоренко.Иван Петренко незадолго до трагедии. Справа внизу - рухнувшее дерево, которым придавило юриста и его сына. Фото: соцсети/Instagram Татьяны Сидоренко.
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В южной столице похоронили погибших во время страшного урагана в Греции ростовчан - 38-летнего Ивана Петренко и его маленького сынишку, которых придавило насмерть рухнувшее под ударом стихии дерево.

Организацией отправки тел на родину с полуострова Халкидки, где произошла трагедия, занимались генконсульство России и туроператор, через которого оформлялись туристические путевки для Ивана Петренко и его семьи — супруги Галины и их троих детей.

- Согласно требованиям законодательства для поездок в страны Европейского союза и Шенгенского соглашения, туристы были застрахованы, - сообщил «КП» представитель туроператора.

Беда, напомним, случилась вечером 10-го июля, на четвертый день отдыха ростовской семьи в отеле, расположенном в местечке Неа-Потидея, на берегу Эгейского моря.

Как рассказывают очевидцы, сильнейший ветер налетел совершенно внезапно — те, кто был поближе к гостинице, в том числе Галина, супруга Ивана, с двумя детьми, успели заскочить внутрь, остальным — пришлось прятаться от урагана, где придется.

- В считанные секунды все случилось, - вспоминают очевидцы. - Ливень — стеной стоял, а ветер такой силы был, что разметал буквально все, что попалось ему на пути - лежаки, словно пушинки летали.

Ураган, налетевший на побережье Эгейского моря, принес много бед. Фото: REUTERS

Ураган, налетевший на побережье Эгейского моря, принес много бед.Фото: REUTERS

Ствол дерева, под которым укрылись ростовчанин и его двухлетний сын Витя, тоже не выдержал...

Иван Петренко, как сообщала ранее «КП», преподавал вместе с супругой Галиной, дочерью экс-председателя Ростовского облсуда Виктора Ткачева, в филиале Российского государственного университета правосудия, а также работал в Азове нотариусом.

- Больно говорить, невозможно смириться... - говорят те, кто знал Петренко-старшего по работе. - Иван Викторович был в высшей степени компетентным и авторитетным нотариусом, олицетворением всесторонне подготовленного профессионала с присущими ему высокими нравственными началами. Честный, беспристрастный, порядочный человек. Царство небесное ему и сыну! Скорбим...

Вспоминают его добрым словом и студенты.

- У меня шок: он одно время был моим деканом, - говорит один из выпускников РГУПа. - Прекраснейший был человек — за студентов горой стоял.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибших.

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Видео: шторм 10.07.2019 г. на побережье в Греции, во время которого погибли ростовчане - Иван Петренко и его двухлетний сынишка.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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