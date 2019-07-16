«Ваш внук попал в беду!»: В Ростове объявились мошенники, которые обманывают пенсионеров

Одного из таких мошенников удалось задержать. Мужчина набрал сотовый телефон 81-летней женщины и торопливо стал говорить о большой беде, которая пришла в дом пенсионерки.

- Ваш внук попал в аварию, чтобы избежать уголовного дела требуются деньги, - повторял "добродетель". - Время играет против вас, все надо делать быстро. Куда подъехать за деньгами?

Пенсионерка настолько поверила звонившему, что не только сообщила свой адрес, но и не догадалось позвонить своему внуку и спросить про аварию. Вскоре в дверь постучался приятный молодой человек, который с сочувственным выражением лица забрал деньги (40 тысяч рублей) и уехал. Через несколько часов ростовчанка поняла, что ее нагло обманули.

- В дальнейшем выяснилось, что с молодым человеком все в порядке и в ДТП он не попадал, - пояснили в донской полиции. - Оперативник уголовного розыска опросил потерпевшую, которая рассказала как выглядел злоумышленник. В результате установили и задержали 41-летнего ранее судимого мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым мошенником.

Пенсионерке очень повезло, так как подобные преступления раскрываются крайне редко. Поэтому полицейские призывают жителей никогда не верить звонкам и различным сообщениям о происшествиях с родными. - Прежде, чем отдать деньги, стоит позвонить родным, - говорят стражи порядка.

КСТАТИ

Распространенные способы обмана

«Социальные работники» - из собеса или администрации, которые якобы принесли липовую дотацию (варианты - меняют деньги). Схема их действий классическая: войдя внутрь, «работница собеса» достает тысячную купюру и вежливо просит сдачу. Мошенница внимательно следит откуда пенсионерка берет деньги. Получив сдачу, «работницу собеса» резко одолевает жажда, а пока хозяйка идет за водой на кухню, то наглая гостья похищает сбережения.

«Цыганки-гадалки», снимающие все формы порчи и многовековые родовые проклятия. Как правило, благодатная почва для таких мошенниц - это девочки-подростки, которым после тщательной «обработки» внушают мысль, что от них зависит жизнь самых близких и любимых людей.

«Продавцы меда» - зачастую продавцы ходят по квартирам и предлагают пенсионерам купить мед и овощи в несколько раз ниже рыночной стоимости. Ростовчане без задней мысли открывают им двери и напрасно. Злоумышленники вычисляют место, где лежат деньги, после чего воруют наличность, «отправляя» хозяина за тарой или сдачей.