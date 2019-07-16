«Мексика, сколько литров филлеров вколола?»: Поклонники неоднозначно встретили сообщение экс-участницы «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Мексика, она же уроженка Ростова-на-Дону 24-летняя Марина Черкасова, без устали продолжает делиться секретами своей красоты. Не природной (хотя, говорят, до пластики она тоже была ничего), а искусственной. Опыт у Марины большой - четыре операции и немалое количество уколов красоты, причем, она не только не скрывает серьезную работу над собой, но и советует своих косметологов и докторов. Не всем это по нраву. Вот не успела Мексика поделиться координатами специалиста красоты, как на нее тут же накинулись.

- Это уже болезнь! Сколько операций сделано, - написали одни (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены).

ms.mexika Поднимите руки вверх кому нравятся проколотые ушки для вашего понимания, у меня в ушах 12 проколов

- Насколько нужно себя не любить, что бы изначально себя искромсать потом переколоть, - удивились другие. - Ты как Майкл Джексон так и будешь постоянно делать операции, - понеслось в комментариях . - А сколько ты сделала уколов красоты? Просто интересно.

ms.mexika Людей зря волнует вопрос Что ты будешь делать со своей татуировкой в старости

Подписчиков у Марины Черкасовой почти 600 тысяч, потому быстро нашлись защитники красотки и популярной блогерши, которые заявили, что правильнее делать уколы красоты, быть красивой, сексуальной и желанной, нежели ходить по улице «колхозницей».

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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Акулы шоу-бизнеса предпочитают скрывать старые фотографии, чтобы поклонники не заподозрили их в тесном общении с пластическими хирургами. Но это не путь 23-летней Марины Мексики из Ростова-на-Дону. Звезда и бывшая участница «Дома-2», поинтриговав пару дней в сторис вокруг своей поездки в Турцию, выложила фотоотчет в стиле: «селфи у зеркало после операции и немного ню». А чтобы у поклонников не возникло вопросов, добавила хештег - #ринопластика (подробности)