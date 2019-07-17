«Ой, как вы постарели!»: Футболист Дмитрий Тарасов показал снимок с Анастасией Костенко
Известный футболист Дмитрий Тарасов не остался в стороне от популярного флешмоба, из-за которого люди в инстаграме резко постарели. Причем выложил фото не только себя любименького и старенького, но и бабульки - Анастасии Костенко.
- Празднуем рождение внука нашей дочки и жду звонка от ген.директора, который обещал перезвонить днём, - написал Дмитрий, добавив кучу смеющихся смайликов.
Стоит ли писать, что в комментариях началось оживление? Посылы были разные, кто-то повеселился вместе со спортсменом, кто-то посоветовал срочно разводиться с ростовчанкой (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Дом престарелых а не инстаграмм», «Сомневаюсь что ты до старости ее выдержишь. Новую найдёшь», «Настя такая стрёмная», «В ленте одни старички», «Ну и ты туда же, хватит уже!», «Ух, какие старенькие и миленькие».
Интересно, что сама Анастасия проигнорировала популярное движение в социальных сетях, она продолжила делиться снимками и видео с дня рождения дочери Миланы, которой недавно исполнился год.
Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель и вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился почти два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.
Ну и напомним, что для Дмитрия Тарасова это уже второй ребенок. Первая жена - гимнастка Оксана Пономаренко - в 2009 году родила ему дочь Ангелину. Футболист не забывает свою первую "принцессу" и регулярно проводит с ней время. Теперь у него две наследницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU