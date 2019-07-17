2019-07-17T11:36:55+03:00
Общество

«Ой, как вы постарели!»: Футболист Дмитрий Тарасов показал снимок с Анастасией Костенко

Фанаты посоветовали спортсмену срочно разводиться с ростовчанкой
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Анастасия и Дмитрий расписались 9 января этого года. Фото: Instagram\kostenko.94Анастасия и Дмитрий расписались 9 января этого года. Фото: Instagram\kostenko.94
Изменить размер текста:

Известный футболист Дмитрий Тарасов не остался в стороне от популярного флешмоба, из-за которого люди в инстаграме резко постарели. Причем выложил фото не только себя любименького и старенького, но и бабульки - Анастасии Костенко.

- Празднуем рождение внука нашей дочки и жду звонка от ген.директора, который обещал перезвонить днём, - написал Дмитрий, добавив кучу смеющихся смайликов.

tarasov23tarasov23
Празднуем рождение внука нашей дочки и жду звонка от ген.директора, который обещал перезвонить днём
40101 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит ли писать, что в комментариях началось оживление? Посылы были разные, кто-то повеселился вместе со спортсменом, кто-то посоветовал срочно разводиться с ростовчанкой (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Дом престарелых а не инстаграмм», «Сомневаюсь что ты до старости ее выдержишь. Новую найдёшь», «Настя такая стрёмная», «В ленте одни старички», «Ну и ты туда же, хватит уже!», «Ух, какие старенькие и миленькие».

tarasov23tarasov23
Моя любимая семья Спасибо, что рядом
42492 отметок «Нравится»739 комментариевInstagram

Интересно, что сама Анастасия проигнорировала популярное движение в социальных сетях, она продолжила делиться снимками и видео с дня рождения дочери Миланы, которой недавно исполнился год.

kostenko.94kostenko.94
Только сегодня получила видео Со Дня Рождения нашей доченьки
42777 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Возможно кто-то подзабыл, так мы напомним, именно модель и вторую вице-мисс Россия 2014 Анастасию Костенко считают виновницей разрыва футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Громкий развод случился почти два года назад (в ноябре 2016), но многомиллионная армия поклонников об этом не забыла, ведь сама телеведущая так и не нашла свою вторую половинку и семейного счастья, но стала мегапопулярной.

Ну и напомним, что для Дмитрия Тарасова это уже второй ребенок. Первая жена - гимнастка Оксана Пономаренко - в 2009 году родила ему дочь Ангелину. Футболист не забывает свою первую "принцессу" и регулярно проводит с ней время. Теперь у него две наследницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соперница Бузовой родила ребенка от Дмитрия Тарасова

Молодая мама поспешила поделиться в сети, что доченька ростом 50 см и весом 2940 граммов принесла ей много эмоций и новых чувств. Поклонники пары тут же ринулись поздравлять Тарасова и его жену-модель Анастасию Костенко. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона
«Снимите это немедленно»: Хейтеры раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова за модный образ
Российско-Турецкий форум прошел с участием ЮФУ
Под Ростовом-на-Дону врезавшуюся в фуру легковушку разорвало на части
Из бюджета Ростовской области выделят 49 миллионов на оказание помощи малоимущим
"Отшлепать бы тебя по попе": ростовская Ким Кардашьян опубликовала новое фото в бикини
Ростовские эпидемиологи назвали самые грязные водоемы в регионе
В Ростовской области пройдет горячая линия для чернобыльцев
В Ростовской области в розыск объявлен Пантелей Петренко
Экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова призналась, что предпочитает мясо, а не сладости
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июля 2019: где и когда
Ростовчане осудили девушку, устроившую фотосессию на мемориале "Жертвам фашизма"
В Ростове-на-дону открылось Генеральное консульство Узбекистана
Три грузовика столкнулись на трассе под Ростовом-на-Дону: пострадал водитель
В Батайске пенсионерка во время ссоры зарезала супруга
Начались работы по реконструкции автодороги Волгодонск-Ростовская АЭС
В Ростове-на-Дону две школьницы выманили телефон у прохожего в парке
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на дорогу, перекрыв проезжую часть
10-летний мальчик, пропавший в Ростове-на-Дону 16 июля, найден живым
Под Ростовом-на-Дону задержали мужчину, надругавшегося над 20-летней девушкой