"Мать пьет?! В детдом!": Сотрудницу донской полиции, которая довела подростка до гибели, отправили в тюрьму

В Ростовской области поставлена точка в истории, неоднозначной и, пожалуй, очень страшной с моральной точки зрения. Ныне бывшую сотрудницу полиции признали виновной в гибели подростка. Четыре года Наталья Савенко будет отбывать в колонии общего режима. Отделаться условным сроком ей, будучи вдовой сотрудника МВД и многодетной матерью, не удалось.

Больше года назад сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних города Каменск-Шахтинский приехала в школу, откуда «с целью экономии личного времени» забрала подростка, чья вина была только в том, что о нем родная мать плохо заботилась и пила, а он жил у тети, которая не успела оформить необходимый пакет документов.

- Да, мать пьянствует, домой к ней возвращаться я не хочу, - сказал подросток, не подозревая о последствиях слов.

Мальчик умер по вине сотрудницы полицииФото: СОЦСЕТИ

Сотрудница полиции, составив акт о безнадзорности, привезла ребенка в инфекционное отделение больницы, где его, как прокаженного, поместили в бокс. Об этом узнали не только родная мать и тетя, но и органы опеки, но если первые переживали, то вторые не били тревогу. Всем было все равно.

Мальчик просился к родным, очень просился, то его не выпускали по решению подразделения по делам несовершеннолетних. Мало того, ему сообщили, что домой к тете не вернется, а будет помещен в реабилитационный центр. Через неделю его нашли мертвым.

- В ходе предварительного следствия в результате проведенных судебных экспертиз и совокупности иных собранных доказательств установлена причинно-следственная связь между незаконными действиями Савенко и самоубийством несовершеннолетнего, - уверены в СКР.

Суд с доводами следкома согласился.

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