Гринпис включил Ростов-на-Дону в ТОП-15 городов России с самым грязным воздухом

Южная столица заняла 11-е место в стране по загрязнению воздуха диоксидом азота в рейтинге, составленном Гринписом на основе данных, которые были получены со спутника проекта Tropomi: исследование проводилось в течение года - с июня 2018-го по май 2019-го.

- Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом, - отмечают эксперты организации.

То же самое, по большому счету, касается и остальных городов, попавших в список: региональные центры, миллионники, где количество автомобилей на улицах зашкаливает в часы пик, отчего собираются гигантские пробки, над которыми клубит дым из выхлопных труб — то, собственно, чем мы в итоге все дышим.

Ростов-на-Дону в этом перечне — на 11-й строчке, средняя концентрация диоксида азота в административном центре ЮФО за год составляла 0,18 единиц.

РЕЙТИНГ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА В ГОРОДАХ РОССИИ

Рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота (NO2). Таблица: Гринпис.

И, что печально, содержание вредного газа в воздухе растет.

Как следует из данных регионального управления Роспотребнадзора по итогам прошлого года, в структуре лабораторных исследований атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, в городах региона наибольший удельный вес приходился на взвешенные вещества (пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые компоненты), таковых более половины (в 2017-м — треть), затем следуют тот самый диоксид азота – почти 15 процентов (в 2017-м — 10,5%), углеводороды – 13,6 процента (в 2017-м – 8,36%), диоксид серы – 4,76 процента (в 2017-м – 2,43%) и аммиак – 4 процента (в 2017-м – 10,1%).

И практически по всем этим веществам специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксировали превышение допустимого уровня.

Загрязнение атмосферы над южной столицей и окрестностями - данные со спутника. Фото: Гринпис.

- Источниками загрязнения атмосферного воздуха продолжают оставаться промышленные объекты и транспорт. Загрязнению способствуют: низкое качество дорог, их низкая пропускная способность, не соответствующая быстрым темпам роста автотранспортного парка, недостаточное строительство наземных и подземных путепроводов и др., - отмечается в докладе ведомства (есть в распоряжении «КП»). - Загрязнение веществами, оказывающими раздражающее действие на дыхательные пути, относится к фактору риска возникновения астмы и хронических заболеваний органов дыхания с астматическим компонентом.

К слову, по последней информации, количество автомобилей в Ростове-на-Дону — при том, что по своей площади он является самым компактным среди городов-миллионников, — достигает полумиллиона единиц, включая транзитный транспорт.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Диоксид азота (NO2) — это опасный токсичный газ, продукт горения топлива. Или, иначе говоря, выхлопы из автомобилей. Он вызывает респираторные симптомы и заболевания легких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии.

Дело в том, что, отмечают специалисты Гринписа, присутствие этого газа в атмосфере приводит к образованию мелкодисперсных взвешенных частиц и озона - двух самых главных переносимых по воздуху загрязнителей.