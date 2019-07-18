Главарем был Дикий: в Новошахтинске задержали группировку, которая пытала своих жертв

В Новошахтинске сотрудники полиции и службы безопасности при силовой поддержки спецназа обезвредили вооруженную банду из четырех человек. Они промышляли вооруженными нападениями, во время которых избивали и пытали людей.

Подозреваемые - местные жители в возрасте от 27 до 40 лет, их главарем был 36-летний уроженец Чечни по кличке «Тимур Дикий». Известно, что в банду также входил украинец.

Официально комментариев по поводу задержания еще не поступало, но мессенджерах гуляет информация о том, что последним эпизодом для них стало нападение на местного жителя. Месяц назад на улице Ленина, угрожая расправой, они отобрали у 46-летнего прохожего деньги, паспорт и золотую цепочку (сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей).

- Во время обысков у подозреваемых изъяли два пистолета «МР353», карабины, патроны, а еще ту самую золотую цепочку, которую они сняли с прохожего, - рассказал источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Не исключено, что на счету членов банды серия разбойных нападений с применением насилия и пыток. Уголовное дело возбуждено, все подозреваемые находятся в изоляторе.

- В настоящее время продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления иных активных участников организованной преступной группы, дополнительных эпизодов, - пояснил источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону задержана ОПГ, обналичившая через фирмы-однодневки около миллиарда рублей

Банда обнальщиков нейтрализована в южной столице усилиями сразу двух ведомств - МВД и ФСБ - при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В настоящее время следователи разбирают богатый урожай вещдоков, собранных в ходе двух десятков обысков, которые проводились одновременно как по местам жительства фигурантов, таких и подставных зиц-председателей, выступавших в роли номинальных руководителей и учредителей контор - фирм-однодневок, через которые проводились масштабные махинации (подробности)