2019-07-18T16:42:35+03:00
Общество

Ливень с грозой и ветер: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о резком ухудшении погоды

Жителей просят не парковать машины у деревьев и обходить низменные участки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов вновь вернулась непогода.В Ростов вновь вернулась непогода.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области, в том числе в донской столице, в ближайшие часы резко ухудшится погода. Об этом сообщают спасатели, распространив официальное предупреждение.

- До конца суток 18 июля, а так же в течение следующих суток по области и Ростову-на-Дону ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Спасатели не исключают, что непогода может стать причиной происшествий и уже готовы выехать на помощь людям в любую минуту. В тоже время жителей просят быть благоразумнее - обходить низменные участки (их в Ростове-на-Дону достаточно), не парковать там машины, а также не оставлять «железных коней» у деревьев.

- Лучше не переходить самостоятельно бурные потоки воды, в грозу не прятаться под одиноко стоящим деревом, на открытой местности не разговаривать по мобильному телефону, - добавляют в службе спасения.

В экстренных случаях звоните – 112!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Непогода в Ростове-на-Дону: пыльная буря, разбитые машины и "покатушки" торговых палаток по Ворошиловскому мосту Из-за сильного ветра, поднявшего в воздух песок, ветки, пакеты и различный мусор, просто не было видно дорог, к примеру, автомобилисты были вынуждены включать аварийку и съезжать на обочины, а люди шли по тротуарам, рискуя оказаться в зоне падения какого-нибудь предмета (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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