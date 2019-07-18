Отключение света в Ростове-на-Дону 19 июля 2019: где и когда. В ближайшее время в донской столице запланированы плановые отключения электроэнергии. Известно, что не работать электроприборы будут в домах, расположенных в разных районах города. Цель таких отключений не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону 19 июля

с 09:00 до 17:00:

- ДНТ «Мичуринец». - ул. Неклиновская 20-48 . - просп. Ленина 2-22; ул. Тоннельная 8-40, 35-73; ул. Моисеенко 1-37, 2-28; пер. Черноморский 1-15, 2-12. с 09:00 до 15:00. пер. Крепостной 101-113, 114-124; ул. М. Горького 249-255; ул. Восточная 39-43, 50-54; ул. Красноармейская 248-262, 157.

- ул. Артемовская 1-25, 2-22; ул. Володарского 1-я 1-29, 2-22; ул. Володарского 18-74, 31-85, 36, 52, 64; ул. Гастелло 17-37, 26-36; ул. Горбачёва 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 23-77, 30-94; ул. Интернациональная 1-9, 10-48, 17-37, 23; ул. Литвинова 21-25, 35-41.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Алябьева 19-35, 10-40; ул. Мусоргского 2-14, 20-30; ул. Каштановая; ул. Липовая 19/2; ул. Каштановая; ул. Гераневая; пер. Врубеля 1-19, 2-20; пер. Васнецова 1-15, 10-16; ул. Шостаковича 1-35; ул. Кабалевского; пер. Серова; пер. Крамского 2-20; пер. Поленова 1-17, 2-18; пер. Третьякова 1-17, 2-10; пер. Левитана 1-9, 2-16; пер. Хачатуряна 1-23, 2-16; пер. Рябиновый; ул. Гераневая; пер. Одуванчиковый; пер. Тенистый; пер. Прохладный; пер. Ромашковый; ул. Обаятельная; ул. Вересковая;

- пер. Ученический 1-21, 2-20; ул. Филимоновская 2-18; ул. Эстонская 1-47; 1-й переулок 1-9, 2-12; ул. Сиверса 14-16, 30, 22-24.

с 09:00 до 14:00:

- ул. Курская 4; СНТ «Горизонт».

с 09:30 до 11:00:

- ул. Пушкинская 169, 134, 169/163, 171, 173-176; ул. М. Горького 166-174; пер. Университетский 115. *По данным Донэнерго.