В августе стартует проект о медицине Ростова-на-Дону «Клиника года – 2019»

В третий раз в Ростове-на-Дону стартует полезный проект о медицине и здоровье «Клиника года – 2019» от «Комсомольской правды». Посетители сайта смогут получить полезные рекомендации от медицинских экспертов, узнать много подробной информации о профилактике заболеваний и их лечении, познакомиться с лучшими медицинскими центрами и их специалистами.

В рамках проекта пройдет народное голосование за лучшие клиники Ростова-на-Дону. Победители будут определяться в нескольких номинациях – «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая клиника для женского здоровья», «Лучшая офтальмологическая клиника» и многих других. Каждый ростовчанин получит возможность поддержать именно тех специалистов, которым доверяет свое здоровье и здоровье своих близких. Итоги голосования будут подведены в ноябре.

К участию в проекте приглашаются все медицинские организации Ростова и области. Это могут быть как государственные и муниципальные, так и частные медицинские учреждения.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Для участия в «Клинике года - 2019» необходимо заполнить заявку (приложения № 1 и № 2 к Положению) и отправить ее на почту natalya.klimenko@phkp.ru. Или связаться с нами по тел. 333-24-22

Становитесь участниками масштабного проекта «Клиника года - 2019», голосуйте за лучшие клиники и следите за публикациями!