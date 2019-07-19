2019-07-19T18:23:29+03:00
Здоровье

Стоит ли быстро худеть к пляжному сезону?

Выясняем у ростовского врача: сколько в норме терять в месяц и как часто нужно питаться, чтобы сбросить лишнее
Ольга ГОПАЛО
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Стоит ли быстро худеть к пляжному сезону?Стоит ли быстро худеть к пляжному сезону?Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Для многих лето это, в первую очередь, возможность продемонстрировать фигуру в открытой одежде или купальнике. Именно поэтому, как правило, перед отпуском, красотки садятся на жесточайшие диеты, чтобы выглядеть на все сто.

Но насколько опасны такие эксперименты, сколько в норме терять в месяц и как часто нужно питаться правильно, чтобы сбросить лишнее. На эти и другие вопросы ответила главный терапевт донского Минздравоохранения Александра Фомичева.

- Многие стараются перед отпуском похудеть. Стоит ли быстро худеть к пляжному сезону?

- Быстрое похудение никогда не бывает хорошим для организма. Это общеизвестный факт. Быстрое похудение опасно тем, что идет очень большая нагрузка и перестройка организма, в том числе гормональная. Причина в том, что организм уже привык к тому количеству жира, который у него накопился, и быстрое его удаление, естественно, будет приводить к обратной перестройке. Особенно это опасно для молодых девушек и женщин, поскольку гормональные нарушения могут даже привести к бесплодию.

- Сколько в норме потерять килограммов за месяц?

- При правильном соблюдении режима питания и физической активности самым оптимальным считается похудение не больше одного килограмма в месяц. Только в этом случае - если похудание идет очень медленно, риск возвращения к своему привычному весу будет минимальным. В организме за это время происходит перестройка: начиная от сосудистой системы, заканчивая сложными гормональными органами. Важно, чтобы она прошла без потерь.

- Худеть правильно это как?

- Если человек с избыточным весом хочет прийти к нормальным параметрам, путь должен быть постепенным. В этом случае необходимо ограничивать не только продукты, которые позволяют сократить количество потребляемых калорий, но и сохранять режим питания. Нужно наложить табу на все монодиеты - например, когда один продукт предлагают есть в течение всей недели. Этого делать ни в коем случае нельзя! Для организма это может явиться стрессом, а он у нас очень умный - мы даже не представляем насколько: он будет стараться эту энергию оставить и накопить тот жир, который был. Он просто не будет его отдавать!

Чтобы снизить вес, нужно так перестроить режим питания, чтобы соблюдать его не неделю, а постоянно. Выработать в себе привычку правильного питания и питаться так постоянно, из года в год и быть при этом в нормальном весе.

- Как часто в день надо питаться?

Что касается кратности приема пищи, то все системы нашего организма работают отлаженно, есть определенная выработка пищеварительных соков, которые переваривают пищу и работа остальных органов тоже на это настроена. Поэтому в идеале приемов пищи должно быть три обязательных, и между ними по одному перекусу. Итого пять-шесть раз в день и это правильный режим. Если говорить об объеме порции, то важно учитывать калорийность продуктов. А булочке или пирожку предпочесть овощной салат, полезные крупы, нежирную птицу или рыбу.

- Я всем хочу пожелать любить себя, - сказала в завершение разговора специалист. - А для этого надо не только наблюдать свой красивый образ в зеркале, но и полюбить свои органы, которых не видно, но которые страдают при избыточном весе. И им на самом деле очень тяжело работать с такой нагрузкой. Задумайтесь об этом и полюбите свой организм. Подарите ему разгрузку - приучите его к правильному питанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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