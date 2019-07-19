Экс-участницу «Дома-2» Марину Мексику закидали насмешливыми прозвищами за новое фото в Instagram после пластики

Бывшая участница «Дома-2» Марина Черкасова из Ростова-на-Дону стала известной не только благодаря своей яркой внешности и стильными фотографиями в социальным сетях. Она умеет эпатировать публику, регулярно подкидывая дровишки в костер раздора в комментариях в Instagram. Очередными дровишками стал снимок улыбающейся Марины.

- Какая же прекрасная ***ня на улице творится, - написала красотка. - Обожаю лето, не зря это моё любимое время года)

ms.mexika Какая же прекрасная ***йня на улице творится. Обожаю лето,не зря это моё любимое время года) #летохуето

Если раньше поклонникам не нравились ее многочисленные татуировки, пластические операции (последнюю сделала пару месяцев назад) и откровенные наряды, то сейчас накинулись на ту самую улыбку (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Майкл Джексон жив», «Микки Маус», «Улыбка как в фильме «правда или действие», «Босячка», «Хватит пластики, уже совсем страшненькая!», «Гринч - похититель Рождества», «Такая ужасная стала», «Боже, что с тобой». Некоторые поклонники все-таки не поверили, что девушка выглядит именно так, предположив, что она использовала какое-то приложение, которое меняет лицо на снимке.

Экс-участница «Дома-2» не стала отвечать на вопросы и весьма нелестные сравнения. Он почти сразу опубликовала новый пост, предложив хейтерам игру - обсуждать не ее внешность, а того, кто выше написал комментарий. Страсти тут же поутихли.

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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«Мексика, ты такая стильная!»: Как выглядит скандалистка из «Дома-2» Марина Черкасова после операций

Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)