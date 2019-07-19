2019-07-19T20:07:23+03:00
Общество

«Носки-то натянул!»: Фолловеры вновь недовольны внешним видом футболиста Дмитрия Тарасова и его супруги-красавицы

Молодая пара, несмотря на нападки диванных стилистов, активно публикует снимки
Ольга КУПОРОВА
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Фото: kostenko.94Фото: kostenko.94
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Ныне безработный футболист Дмитрий Тарасов и его красавица-супруга из Ростова-на-Дону Анастасия Костенко наслаждаются бездельем. Вместе с дочерью Миланой, которой исполнился год, они отправились на отдых в Рим. Судя по снимкам, время проводят весело, вкусно и познавательно. Фолловеры радуются за молодую семью, но не перестают критиковать. То придрались, что Анастасия гуляет по брусчатке на высоких каблуках, то нарядилась в слишком дешевое розовое платье с рюшами (не поленились, выяснили, что цена наряда - чуть больше 1500 рублей), то не понравились носки Дмитрия Тарасова, точнее, как он их носит.

- А натянул-то, - тут же началось в комментариях, как только красавица Анастасия (к слову, кто не знает, а Анастасия вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира - 2014») выложила снимок из зоопарка, куда они отправились смотреть жирафов.

Стоит отметить, что супруги очень часто подвергаются нападкам из-за своей одежды. Однажды Анастасия Костенко не выдержала и ответила: «Опять забыла посоветоваться с незнакомыми людьми, как мне лучше поступить и жить. Все больше и больше эта фраза становится актуальной. Ребята, согласитесь, ну вряд ли вы подходите к незнакомым и людям и раздаете ненужные советы».

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Но, объективности ради, стоит отметить, что есть у звездной четы и ревностные поклонники, которые даже оценили носки Дмитрия Тарасова, написав по снимком: «Наконец-то парни начнут носить носки как раньше после этой фотки, а не следки. Всем пример идеального мужского и женского в красивой паре!».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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