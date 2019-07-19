«Гордимся вами! Урааа!»: Поклонники благодарят Русских русалок за золото на Чемпионате мира в Корее

Очередная победа в копилке Русских русалок. Сборная России по синхронному плаванию взяла золото на Чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Южной Корее. Девушки стали лучшими в соревнованиях групп в произвольной программе.

chigirevavlada Влада Чигирева

Как рассказали в Управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, российские спортсменки получили 98,0000 балла. В составе команды есть и ростовчанка - Влада Чигирева. Для нее это золото стало десятым на Чемпионатах мира.

Известно, что в медальном зачете чемпионата пока лидирует сборная Китая, сборная России на втором месте, а замыкают тройку лидеров спортсменки из Германии. Чемпионат должен завершится 28 июля.

chigirevavlada Прощайте шаманы Мы вас обожали и ненавидели одновременно (самая сложная программа!!!)

К слову, сама Влада в своем Инстаграм уже выразила эмоции по случаю победы.

- Прощайте, «Шаманы»: мы вас обожали и ненавидели одновременно (самая сложная программа!), но это действительно была очень крутая композиция и оценки судей это подтверждают, спасибо им за признание. Мы это выдержали, - написала она. - И мы безумно счастливы. А завтра финал комбинированной группы - очень важный старт, ведь нам за день пришлось поменять программу и музыку.

Но поклонники команды ни на секунду не сомневаются в способностях наших девчонок.

Вот что пишут в комментариях под постом Влады: «Поздравляем! Абсолютно заслуженно», «Мы восхищаемся вашим выступлением! », «Вы невероятные умницы!», «Спасибо вам девочки и спасибо вашим тренерам!», «Отшаманили!», «Вы очень крутые!!! Браво!», «Гордимся вами! Урааа!», «Спасибо за победу!» и «Золотые наши».