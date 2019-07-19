2019-07-19T22:30:27+03:00
Общество

«Гордимся вами! Урааа!»: Поклонники благодарят Русских русалок за золото на Чемпионате мира в Корее

Сами спортсменки признаются, что для них это была самая сложная программа
ГОШЕВ Игорь
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Очередная победа в копилке Русских русалок.Очередная победа в копилке Русских русалок.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередная победа в копилке Русских русалок. Сборная России по синхронному плаванию взяла золото на Чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Южной Корее. Девушки стали лучшими в соревнованиях групп в произвольной программе.

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Влада Чигирева
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Как рассказали в Управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону, российские спортсменки получили 98,0000 балла. В составе команды есть и ростовчанка - Влада Чигирева. Для нее это золото стало десятым на Чемпионатах мира.

Известно, что в медальном зачете чемпионата пока лидирует сборная Китая, сборная России на втором месте, а замыкают тройку лидеров спортсменки из Германии. Чемпионат должен завершится 28 июля.

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Прощайте шаманы Мы вас обожали и ненавидели одновременно (самая сложная программа!!!)
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К слову, сама Влада в своем Инстаграм уже выразила эмоции по случаю победы.

- Прощайте, «Шаманы»: мы вас обожали и ненавидели одновременно (самая сложная программа!), но это действительно была очень крутая композиция и оценки судей это подтверждают, спасибо им за признание. Мы это выдержали, - написала она. - И мы безумно счастливы. А завтра финал комбинированной группы - очень важный старт, ведь нам за день пришлось поменять программу и музыку.

Но поклонники команды ни на секунду не сомневаются в способностях наших девчонок.

Вот что пишут в комментариях под постом Влады: «Поздравляем! Абсолютно заслуженно», «Мы восхищаемся вашим выступлением! », «Вы невероятные умницы!», «Спасибо вам девочки и спасибо вашим тренерам!», «Отшаманили!», «Вы очень крутые!!! Браво!», «Гордимся вами! Урааа!», «Спасибо за победу!» и «Золотые наши».

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И так, первая золотая медаль в копилке группы И что б вы понимали, через 15 минут, после награждения, мы уже были в воде на тренировке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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