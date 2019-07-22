2019-07-22T15:11:50+03:00
Здоровье

Как не заболеть ОРВИ летом?

Ростовский врач-терапевт рассказала, почему в жаркие месяцы риск заболеть выше, и как этого избежать
Ольга ГОПАЛО
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Как не заболеть ОРВИ летом?Как не заболеть ОРВИ летом?Фото: Анастасия Осипова
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Существует миф, что заболеть респираторными заболеваниями можно только осенью-зимой - с наступлением холодов, однако это не так. Какие меры профилактики необходимо предпринять, чтобы не подхватить ОРВИ во время жары, нашим читателям рассказала главный терапевт регионального Минздрава Александра Фомичева.

- Летний период отличается от зимы только тем, что летом — жарко, а все бактерии и вирусы активизируются еще больше, - рассказала Александра Анатольевна. - Потому опасность заболеть ОРВИ летом даже больше, чем зимой. Чтобы этого не произошло, важно и нужно, в первую очередь, соблюдать определенные правила. Само главное - тщательно мыть руки. И это не просто нравоучение родителей из детства «Мой руки перед едой», оно - залог здоровья, а также профилактика, в том числе ОРВИ.

Во-вторых, если вы видите, что рядом человек, у которого есть явные признаки вирусной болезни — насморк, чихание, кашель, то уходите от него подальше — лучше не находится с ним рядом в радиусе менее метра, а также стоит предпринять профилактические мероприятия, чтобы самому не заболеть. В третьих, фрукты и овощи, которые летом в изобилии, перед едой должны быть хорошо и тщательно вымыты, так как на них тоже содержатся и бактерии, и вирусы в том числе. Ну, и наконец, вода, которая может являться и источником, и переносчиком многих инфекционных заболеваний, в том числе и вирусных, и бактериальных. Лучше пить либо кипяченую, либо бутилированную воду. А при купании в водоемах воду нельзя заглатывать и это само главное правило. За детьми в этом плане также необходимо следить, так как они чаще взрослых подвержены вирусным инфекциям. Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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