«Пить до трех литров воды и выбирать правильное мясо для шашлыка»: как помочь организму в жару

- Когда наступает жара, очень важно не навредить своему организму, - рассказала Александра Анатольевна. - И начать разговор мне бы хотелось с питьевого режима, который крайне важно соблюдать в летнее время. Почему? Жара опасна тем, что идет интенсивная потеря жидкости и существует опасность обезвоживания. Поэтому в такие жаркие дни чистой, питьевой и не холодной - я не говорю о чае, кофе и газировке, необходимо употреблять до трех литров. Речь идет о тех людях, у которых нет противопоказаний к большому потреблению жидкости. Если же есть заболевания почек или тяжелые заболевания, которые сопровождаются сердечной недостаточностью, то здесь, конечно, питьевой режим нужно согласовывать с лечащим врачом.

- А что касается питания?

- Здесь самый главный принцип это легкость пищи. Летом мы переходим на овощи и фрукты, которые появляются на прилавках и грядках в свободном доступе и в нормальном качестве. В день должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов. Они могут быть в любом виде - свежие, запеченные, тушеные и вареные. А вот соленые необходимо ограничивать, потому что большое употребление соли ведет к тому, что почки будут работать с большой нагрузкой. И, как результат, еще большее потребление жидкости и наводнение организма, которое также не полезно. В жару следует ограничить потребление соли до пяти граммов в день. И, конечно же, для нашего организма обязательны белковые продукты. Но белок должен быть легким: например, либо белое отварное или тушеное мясо, либо рыба. Последняя, к слову, очень легкая и полезная для организма. Не лишним будет напомнить, что особенно в жару необходимо ограничить мучное и сладости, жареные и жирные продукты.

- Шашлыки тоже вредно?

- Чтобы они были полезными, возьмите нежирное мясо — индейку или курицу без кожи. Можете замариновать по вкусу и приготовить на открытом огне или на гриле. В этом случае в мясе не будет избыточного количества жира, а подать его на стол со свежими овощами - вкусное и полезное удовольствие.

- Что вообще происходит в жару с организмом?

- В жаркую погоду из-за высокой температуры организм работает в режиме стресса. Из-за большой нагрузки и сердце качает сильнее, и почки работают с большей нагрузкой. Если у человека нет заболевания этих органов и систем, то для него жара менее опасна. Вот поэтому важно не только лечить, но и профилактировать различные развития тяжелых заболеваний - в том числе, ежегодно проходить профосмотры и диспансеризацию.