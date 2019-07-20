Внимание! Липовые коучи обманывают людей, забирая их деньги

Деньги вперед - кое-какое обучение потом. По такому принципу выстраивают взаимоотношения с клиентами липовые коучи, которые расплодились в сети. За небольшие (а иногда и большие) деньги они готовы обучить написанию текстов, обработке фотографий, иностранному языку или вышиванию крестиком, зазывая яркими рекламными объявлениями и обещаниями. На самом деле подобные курсы и программы самообучения вполне можно найти в свободном доступе на просторах Интернета.

- Реклама была такой заманчивой и цена курса меня устроила, - рассказала ростовчанка Татьяна журналистам портала 1rnd.ru. - Но сама обучающая программа, за которую я заплатила деньги, оказалась бесполезной. Ничего нового для себя я не почерпнула – просто набор терминов и их толкование. Тогда я решила вернуть свои деньги, но блогера, гуру по написанию текстов, я уже не нашла. Не выходил на связь и его якобы менеджер.

В сетях подобных хитрецов уже стали называть «инфоцыгане». Стражи порядка разводят руками. Зачастую, даже если они найдут обманщиков (те, естественно, скрываются под фейковыми аккаунтами), на которых поступило заявление, их деяние не может «потянуть» на преступление.

- Надо понимать, что, к примеру, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В нашем случае речь идет об услуге, которая предоставлена, но, как считают заявители, она была плохого качества. А вот вторая сторона, к примеру, считает, что выполнила все обязательства, как быть? Налицо не уголовное преступление, а гражданский спор, - поясняет юрист Ирина Ткаченко. - Плюс надо понимать, что зачастую подобные липовые коучи не являются предпринимателями, предварительно не подписывают никаких договоров с клиентами, вообще работают без лицензии и не состоят на учете в налоговой инспекции.

Что делать? Изучить отзывы, которые обязательно будут на хороший медиа-продукт, а также профиль «гуру». Как отметили эксперты в общении с журналистами, для повышения авторитета в глазах клиента, «инфоцыгане» часто используют фото с деньгами, на фоне шикарной машины или рядом с известными личностями. Перед тем, как перечислить деньги, потребуйте и изучите договор, чтобы понять «зону ответственности» вашего потенциального учителя.