Спецназ применил дубинки и электрошокеры: на «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» и ОМОНа

Поздно вечером в субботу, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена» произошла стычка фанатов «Спартака» с сотрудниками ОМОНа. Видео столкновения уже появилось в социальных сетях, на нем хорошо видно, как спецназовцы применяют силу, дубинки и электрошокеры, а фанаты разбегаются, возмущаясь действиями правоохранителей. Уже известно, что в отдел внутренних дел полиции Ростова-на-Дону доставлено восемь человек, большинство - болельщики «Спартака».

Согласно официальной версии, конфликт спровоцировали именно фанаты (всего на стадионе было 35 тысяч зрителей). Уже после игры (матч закончился вничью) они попытались зажечь фаеры прямо на территории стадиона, стюарды попросили не нарушать порядок, но были посланы, а кто-то ударил одного из волонтеров по голове, в результате вызвали спецназ. Когда наиболее агрессивных болельщиков стали задерживать, другие фанаты попытались их отбить, завязалась драка, которая и попала на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/721433" frameborder="0"></iframe> На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом.

- Я работаю стюардом и таких зверей как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня я давно не видел, - рассказал один из стюардов, который стал свидетелем стычки. - Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов. «Спартак» как обычно пронес фаеры, петарды, и удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят.

В полиции пояснили, что сотрудники действовали строго по инструкции.

- Во время матча болельщики одной из команд, присутствующие на мероприятии, допустили нарушение общественного порядка и спровоцировали конфликт со стюардом, обеспечивающим порядок на территории стадиона, - пояснили "КП-Ростов" в ГУ МВД России по РО. - После проведения спортивного мероприятия сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии правонарушители были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Напомним, по версии фанатов «Спартака» после игры они не могли покинуть стадион, некоторые время были блокированы в подтрибунных помещениях. РФС уже отреагировал на случившееся, заявив, что подобная ситуация на стадионах не должна повториться, выразив уверенность, что РПЛ разберется во всех обстоятельствах произошедшего.

- По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интерне, - говорится уже в заявлении Российской премьер-лиги. - Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов.

Известно, что один доброволец, который следил за порядком на стадионе, обратился в больницу за медицинской помощью.

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Главное же ожидание от матча против "Спартака" - это проводы капитана "Ростова", полузащитника Александра Гацкана. 35-летний игрок с 2008 года играл на Дону и решил в начале этого сезона покинуть команду. Перед началом игры состоялась церемония чествования игрока - ему подарили специальную сувенирную футболку. А в заявку на игру он попал лишь в запас. Когда же пошла 84-я минута игры, то зрители на стадионе зажгли огни мобильных телефонов в честь своего капитана. Это была акция в честь Гацкана (подробности).