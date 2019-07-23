Рапиристка Лариса Коробейникова из Ростова-на-Дону стала чемпионкой мира

Отличная новость пришла из Будапешта! Спортсменка из Ростова-на-Дону Лариса Коробейникова стала чемпионкой мира в составе сборной России.

На эту победу очень рассчитывали, но крестик держали. Соперницами были итальянские спортсменки, с которыми у россиянок давний спор. Но настрой у наших красавиц был боевым, а тактика и физическая форма на высоте. Девушки сражались за победу и были сильнее сборной Италии - 43:42.

Имена чемпионок - Аделина Загидуллина, Инна Дериглазова, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова.

Стоит отметить, что ростовчанка одна из опытных российских спортсменок. На счету 32-летней Ларисы Коробейниковой серебро олимпийских игр, золото чемпионата мира (2011, 2016, а теперь и 2019) , победы в чемпионате Европы.

Чемпионки! Фото: администрация Ростова-на-Дону

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