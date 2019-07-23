«Вместилище души»: в Азове археологи нашли языческий амулет в виде человечка

В центре древнего Азова, где началась масштабная реконструкция Петровского бульвара, археологи сделали ряд находок, которые точно можно считать уникальными. Один из них - языческий амулет.

- Онгоны – языческие амулеты в виде «человечков», принадлежали средневековым монголам и служили вместилищем одной из душ человека, - рассказал Андрей Масловский, старший научный сотрудник музея-заповедника. - Фигурка выполнена очень аккуратно, хорошо видно, что она передает облик воина в шлеме. Это 20-я находка при раскопках золотоордынского Азака, но только вторая в центральном районе средневекового города.

К слову, две недели назад на том же месте, где нашли амулет, ученые наткнулись на каменный склеп с останками семи человек (двое взрослых и двое детей). Он находился прямо под дорогой - у здания местной центральной почты.

azov_museum_reserve В Азове археологи нашли языческий амулет в виде человечка

- Судя по всему, предназначался для погребения членов целой семьи, - пояснили археологи. - Для совершения подзахоронений, в его западной стенке, под землей, был оставлен вход. Сверху склеп перекрывал каменный купол.

Напомним, центральная часть современного Азова находится на территории некогда процветавшего торгового города Азака, в котором проживало порядка 20 тысяч человек. Через него проходил «великий торговый путь» между Европой и Китаем. Здесь жили, в основном, мирные люди - купцы, рыбаки и ремесленники. Учитывая это, в Азове перед началом любого строительства или реконструкции археологи сначала проводят раскопки, а уже потом начинаются работы. Это позволяет ученым постепенно изучать древний город и делать интересные открытия.

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