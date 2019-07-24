Три дня ливни с грозами! Спасатели Ростова-на-Дону распространили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Ростовскую область вернулись дожди. Согласно прогнозу синоптиков, в течение трех дней - 24, 25 и 26 июля - местами по донскому региону ожидаются ливни с грозой и сильный ветер.

- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, необходимо максимально исключить пребывание на улице, при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - говорится в официальном обращении ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жителей просят соблюдать несложные правила: во время ливней избегать низменных мест (в Ростове это Привокзальная площадь, а также пересечение Пушкинской и Буденновского), во время грозы не говорить по телефону, не оставлять машины, а тем более коляски с детьми под деревьями.

ВНИМАНИЕ!

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101, 112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.

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