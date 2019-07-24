В Ростовской области общественный контроль хотят взять в рамки

Уже осенью в Ростовской области может появиться законопроект, регламентирующий порядок проведения общественного контроля — то есть, наблюдения за деятельностью органов власти со стороны общественности, что должно, по логике его лоббистов, с одной стороны — отрегулировать сам этот процесс, а с другой — наделить соответствующие структуры определенными полномочиями, которых, де-юре, на сегодня у них нет.

Эта тема стала предметом обсуждения в ходе круглого стола, в котором приняли участие эксперты, представители органов исполнительной власти и депутаты донского парламента, выступившие, собственно, инициаторами такой встречи.

- В нашем регионе сегодня отсутствует нормативная база, регулирующая процедуру общественного контроля, - пояснила председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с общественными объединениями Екатерина Стенякина. - При этом есть общественные советы практически при всех органах исполнительной власти, существует Общественная палата Ростовской области и муниципальные палаты, плюс общественные советы в нескольких муниципалитетах. Но вот общих правил о том, как должен осуществляться общественный контроль, какие полномочия есть у общественников, что должны делать органы исполнительной власти для того, чтобы обеспечивать доступ к общественному контролю нашим гражданским активистам, - таковых в Ростовской области нет.

Более того, заметила она, принят даже и федеральный закон, прописывающий ряд принципов осуществления общественный контроль, и уже свыше 60 субъектов РФ имеют свои соответствующие региональные законы.

Вроде бы, все понятно.

Есть, с одной стороны, власть, которая выполняет свои функции, есть, с другой стороны, общество, которое хотело бы оказывать влияние на то, как госструктуры делают свою работу, ведь это касается людей напрямую, и народ желает высказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам.

Но в том-то и дело, что четких рамок для того, как это должно происходить, на уровне региона нет. Ну вот, скажем, выступает некий общественный совет против какого-то решения органа власти, при котором он действует. А как это сделать? Просто объявить, мол, мы не согласны с вашей точкой зрения, и у нас есть своя позиция по этому поводу? И что?

Однако же, стоит учитывать, что и контролеры — нередко не являются профессионалами в тех сферах, на которые они хотели бы влиять: одно дело — эмоции, и совсем иное — компетентность.

- Тем более, уже стартовали национальные проекты, и, скажем, у Общественного народного фронта есть свои пожелания, как они будут осуществлять контроль над ходом их реализации, - отметила Екатерина Стенякина. - Но важно, чтобы и количество контролеров не стало запредельным, а проверяющие не отвлекали от работы министров и их замов просьбами показать, как все реализуется. Иначе говоря, это должна быть четкая структурированная работа, которая поможет и органам исполнительной власти, и общественникам, и в конце концов, приведет к позитивным результатам для жителей Ростовской области.

- Существуют мнения «за» и «против» такого регулирования, - высказал свою точку зрения вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко, возглавляющий комитет ЗС РО по аграрной политике. - И мне бы хотелось, чтобы мы определились в том, насколько необходим в Ростовской области региональный закон об общественном контроле. Или, может, нам достаточно того нормативного регулирования, которое предусмотрено действующим федеральным законом? Коллегиальное решение участников сегодняшней дискуссии и станет отправной точкой в дальнейшей работе для нас, депутатов Законодательного собрания.

Впрочем, в том, что сам общественный контроль, на современном этапе развития страны и региона, нужен, участники дискуссии были едины. Следовательно, нужен конкретный нормативный акт, который был регулировал эти вопросы.

В итоге все сошлись во мнении, что рабочая группа должна до 1 октября текущего года разработать сам проект областного закона «Об общественном контроле в Ростовской области», а нулевые чтения решено провести вслед за тем в течение месяца.