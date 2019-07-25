2019-07-25T10:03:59+03:00
Общество

«Околдовала, озорница!»: Поклонники отреагировали на новый стиль экс-участницы «Дома-2» Марины Мексики

Фанаты советуют девушке поменьше «колхоза»
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Марина Мексика. Фото: ms.mexikaМарина Мексика. Фото: ms.mexika
Изменить размер текста:

Бывшая участница «Дома-2» Марина Черкасова из Ростова-на-Дону, известная своими пластическими операциями, предстала перед поклонниками в новом образе. Она явно восстановилась после последней ринопластики, подкорректировала прическу и, похоже, увеличило количество татуировок.

- У нас есть смертные тела, но мы бессмертны, - загадочно подписала фотографию красотка.

ms.mexikams.mexika
У нас есть смертные тела, но мы бессмертны... #photography @nasyrova_photo #mua @muah_nikitina #hair @ashmy_a @ashmy_academy #tattoo @hottabichtattoo
11360 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Новый стиль блогерши очень понравился поклонникам, которые тут же залайкали пост и стали строчить восторженные комментарии. Естественно, отметились не только фанаты, но и хейтеры, в общем, есть что почитать (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Прямо околдовала», «Баба - огонь», «Озорница», «Это как это понять? Типо душа после смерти думаешь летает по шарику?», «Одно лицо с кабаевой стала», «Четкая, днем продолжения с этой крутой фотосесий», «Идет длина волос!».

ms.mexikams.mexika
Поднимите руки вверх кому нравятся проколотые ушки для вашего понимания, у меня в ушах 12 проколов
3954 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, 24-летняя красотка Марина активно ищет себя, она регулярно выкладывает в сторис свои занятия вокалом и с курсов телевизионного мастерства. В ее Инстаграме около 600 тысяч подписчиков, но не все активные поклонники, учитывая умение девушки эпатировать публику многочисленными признаниями в пластических операциях. Девушка скрывает свою личную жизнь, но известно, что она дружит с другой красоткой из Инстаграма - Сашей Кабаевой (Липовой).

ms.mexikams.mexika
ms.mexika
19192 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону шокировала своими татуировками

Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

И ЕЩЕ

«Мексика, ну остановись!» Экс-участницу «Дома-2» хотят отговорить от новой татуировки

Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика заявила, что отправляется в Ростов-на-Дону, чтобы сделать новую татуировку. Подробностей не много - только имя мастера. Но одно только заявление эпатажной красотки внесло раскол в ряды фанатов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июля 2019: где и когда
В Ростовской области ищут опасного преступника, который сбежал при конвоировании
Два большегруза смяли иномарку: под Ростовом в аварии погибла семья с ребенком
В Ростовской области больше шести тысяч человек пострадали от укусов животных
«Богатыри своего дела»: Офисы Промсвязьбанка превратились стрит-арт объекты
«Глотательница жезла» опубликовала фото в одних стрингах в лесу
В Ростовской области задержали мужчину, который угнал автомобиль
В Таганроге адвокат украл 900 тысяч рублей со счета ветерана войны, интересы которой защищал
В Ростовской области МЧС начало проверку палаточных лагерей
«Наш ангел во плоти!»: «Мисс Россия» Алина Санько призналась, что пошла учиться имиджу и стилю
«Нездоровая худоба»: Хейтеры переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова
«Ноги так просто улет!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова восхитила поклонников разрезом платья