«Околдовала, озорница!»: Поклонники отреагировали на новый стиль экс-участницы «Дома-2» Марины Мексики

Бывшая участница «Дома-2» Марина Черкасова из Ростова-на-Дону, известная своими пластическими операциями, предстала перед поклонниками в новом образе. Она явно восстановилась после последней ринопластики, подкорректировала прическу и, похоже, увеличило количество татуировок.

- У нас есть смертные тела, но мы бессмертны, - загадочно подписала фотографию красотка.

ms.mexika У нас есть смертные тела, но мы бессмертны... #photography @nasyrova_photo #mua @muah_nikitina #hair @ashmy_a @ashmy_academy #tattoo @hottabichtattoo

Новый стиль блогерши очень понравился поклонникам, которые тут же залайкали пост и стали строчить восторженные комментарии. Естественно, отметились не только фанаты, но и хейтеры, в общем, есть что почитать (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Прямо околдовала», «Баба - огонь», «Озорница», «Это как это понять? Типо душа после смерти думаешь летает по шарику?», «Одно лицо с кабаевой стала», «Четкая, днем продолжения с этой крутой фотосесий», «Идет длина волос!».

ms.mexika Поднимите руки вверх кому нравятся проколотые ушки для вашего понимания, у меня в ушах 12 проколов

Напомним, 24-летняя красотка Марина активно ищет себя, она регулярно выкладывает в сторис свои занятия вокалом и с курсов телевизионного мастерства. В ее Инстаграме около 600 тысяч подписчиков, но не все активные поклонники, учитывая умение девушки эпатировать публику многочисленными признаниями в пластических операциях. Девушка скрывает свою личную жизнь, но известно, что она дружит с другой красоткой из Инстаграма - Сашей Кабаевой (Липовой).

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