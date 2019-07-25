Почему в Ростове-на-Дону дорожает стоимость проезда

Повышение стоимости проезда в Ростове-на-Дону - вопрос решенный. Об этом официально сообщили в мэрии города. Известно, что для тех, кто расплачивается наличными, поездка подорожает на два рубля и составит в ближайшее время 26 рублей в один конец. А вот для пользователей пластиковых карт вырастет на три рубля - и обойдется в 23 рубля за поездку. При этом в троллейбусах и трамваях пока все оставят по старому - по 17 рублей за путешествие.

Цена на проезд в трамваях и троллейбусах останется прежней.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«РЕШЕНИЕ ПРИМУТ В АВГУСТЕ»

Как рассказали в городском департаменте транспорта, последний раз проезд дорожал в донской столице в почти два года назад - в октябре 2017-го. За это время выросла цена на запчасти и материалы, дизельное топливо, а с 1 января 2019-го еще и НДС увеличился до двадцати процентов. К тому же, в городе появились новый транспорт с кондиционерами, его, как правило, транспортники брали в лизинг, так что им надо платить и по этим счетам. Есть еще один момент: с 1 июля должны были вступить в силу акты федерального уровня, обязующие предприятия устанавливать в автобусы оборудование ЭРА-ГЛОНАСС, контрольно-кассовую технику и тахографы.

- Решение об изменении величины тарифов принято на основании экспертизы обоснованности тарифов, - рассказал «КП» глава департамента Христофор Ермашов. - Был подготовлен проект постановления, который в установленном порядке проходит согласование. В соответствии с регламентом, установленным для подготовки и принятия нормативных актов, скорее всего, в первой декаде августа будет принято решение об изменении тарифа.

Сейчас постановление (в нем обозначена дата повышения 1 августа 2019-го, - прим. автр.) еще находится на стадии подписания. После этого, согласно процедуре, его должны будут официально опубликовать, и только тогда станет ясно - сколько и с какого числа пассажиры начнут платить по-новому.

Глава департамента Христофор Ермашов.

ЛЬГОТНИКИ СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ ПОЛОВИНУ

Итак, тарифы будут дифференцированные. Одна из задач - стимулирование пассажиров к использованию безналичной оплаты. Это даст прозрачность платежей, а водители не будут заинтересованы в гонках за людьми. Уже сейчас в Ростове-на-Дону в некоторые дни доля безналичной оплаты достигает уже 60-70 процентов. А потому, хотите ездить на автобусе дешевле, готовьте пластик.

Кроме того, сэкономить на проезде смогут и льготники. Так, половину стоимости смогут оплачивать обучающиеся, а также женщины и мужчины — от 55 и 60 лет соответственно, не имеющие других льгот. Чтобы компенсировать расходы перевозчиков, связанных с предоставлением льготного проезда, деньги в размере 11 366,8 тысячи рублей выделят из бюджета города.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Транспорт в городе уже перешел на новый уровень обслуживания»

- Можно говорить о том, что это обоснованное повышение, - считает руководитель портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов. - Известно, что тарифы устанавливаются на основании расчета перевозчиков, которые подают документы в Региональную службу по тарифам РО. Исходя из этого, стоимость проезда и повышается. Разницу - если таковая имеется, компенсирует городской бюджет.

Так, в ноябре 2018 года в Ростове-на-Дону прошли конкурсы на ряд городских маршрутов , были закуплены новые автобусы с кондиционерами, низкопольные с оборудованием для инвалидов. И, естественно, ряд перевозчиков понес определенные траты: они брали эти машины в лизинг и должны оплачивать эти платежи. Можно говорить и о том, что транспорт в городе уже перешел на новый уровень обслуживания: правда, еще не везде, но по достаточно большой части направлений. И это тоже требует финансовых влияний.

Проезд в транспорте стал более комфотным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Как росли цены на проезд в Ростове-на-Дону

Август 2012-го: с 12,5 до 15 рублей.

Июль 2014-го: с 15 до 17 рублей.

Июнь 2016-го: с 17 до 19 рублей.

Октябрь 2017-го: с 17 до 24 рублей, с 17 до 20 рублей (по карте).

Август 2019-го: с 24 по 26 рублей, с 20 до 23 рублей (по карте).