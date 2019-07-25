«Здравографика»: В поликлиниках Ростовской области появляются интерактивные инсталляции с технологиями дополненной реальности

Интерактивные инсталляции с технологиями дополненной реальности начали появляться в поликлиниках Дона. Презентация интерактивного проекта «Здравографика» прошла в Ростовской областной клинической больнице.

Известно, что новая интерактивная система внедряется в рамках информирования застрахованных граждан о реализации национального проекта «Здравоохранение». Она позволит популяризировать не только своевременную профилактику заболеваний, но и здоровый образ жизни.

Посетителям будет чем заняться в ожидании приема.Фото: Михаил ФРОЛОВ

УЗНАТЬ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Так, благодаря умному стенду-инсталяции, посетители смогут узнать для себя много нового. По сути, это стойка с большим экраном и сенсорной панелью. А вот внутри - целая библиотека знаний!

Как рассказали в региональном Министерстве здравоохранения, вся информация пользователям подается в форме, понятной для разных возрастных групп. Им достаточно просто указать свой пол и возраст, после чего выбрать интересующий раздел знаний. Там их в общей сложности четыре.

В первом - представлен полный объем медицинской информации о наиболее значимых заболеваниях. Во втором - сведения о важности профилактики, в том числе есть информация о диспансеризации и профосмотрах, в рамках которых и идет своевременное выявление рисков для здоровья. Еще один раздел посвящен рекомендациям по здоровому образу жизни. А вот последний раздел - это уже клиентский сервис.

Там же родители могут пройти специальные тесты, позволяющие оценить и пополнить знания о том, как заботиться о здоровье ребенка и больше узнать об особенностях развития систем организма чада, в зависимости от возраста и вакцинации. А для детей разработаны интерактивные игры с технологиями дополненной реальности.

Благодаря умному стенду-инсталяции, посетители могут узнать для себя много нового. Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РО.

ИЗУЧИТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОМА

Сообщается, что «Здравографика» - это совместный проект Министерства здравоохранения России, Федерального фонда ОМС и «АльфаСтрахование-ОМС».

- Страховые кампании сегодня не только выступают проводниками между врачом и пациентом, они также работают на формирование здорового образа жизни, - отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - Проект «Здравографика» именно такой. И я думаю, что у него есть будущее, поскольку он позволяет любому пациенту в ожидании приема врача получить полезную информацию и понять, что поликлинику сегодня нужно посещать не только когда ты уже заболел, но и для профилактики.

К слову, компания готова еще и делиться своей интеллектуальной собственностью: все желающие могут направить эту информацию к себе на электронную почту и подробно изучить ее, но уже дома.