2019-07-26T11:24:56+03:00
Общество

Выходные 27-28 июля 2019 в парках Ростова-на-Дону: фестиваль рэперов и кино под открытым небом

Выясняем, чем заняться в Ростове-на-Дону в ближайшие выходные 27-28 июля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, чем заняться в Ростове-на-Дону в ближайшие выходные 27-28 июля 2019.Выясняем, чем заняться в Ростове-на-Дону в ближайшие выходные 27-28 июля 2019.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Выходные 27-28 июля 2019 в парках Ростова-на-Дону: фестиваль рэперов и кино под открытым небом. В ближайшие дни ростовчан и гостей города приглашают в парки донской столицы. Здесь каждый сможет не только погулять, но и найти занятие по душе. Как рассказали в городском Управлении культуры, в программе - вечера отдыха и караоке, вечер поэзии, шахматный турнир, показательные выступления клуба служебно-спортивного собаководства и Чемпионат юга России по уличным танцам «Battle Z». Изучайте и приходите!

КОНКРЕТНО

Какие мероприятия запланированы в парках донской столицы

ПАРК 1 МАЯ

27 ИЮЛЯ

16.00-18.00 - Вечер – караоке «Ваши любимые мелодии».

18.00-20.00 - Вечер отдыха - «Танцевальное рандеву».

28 ИЮЛЯ

11.00-12.00 - Работа художественной площадки рисуем вместе с мамами «Заветная мечта».

ПАРК "ДРУЖБА"

27 ИЮЛЯ

13.00-16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».

16.00- 17.00 - Вечер поэзии и музыки «Живое слово» ко Дню памяти М.Ю. Лермонтова.

28 ИЮЛЯ

10.00-11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».

16.00-17.00 - Детская арт-площадка «Друзья» «Рисуем на асфальте лето».

Каждый сможет не только погулять, но и найти занятие по душе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый сможет не только погулять, но и найти занятие по душе.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО

27 ИЮЛЯ

11.00 - 16.00 - Увлекательные выходные: подвижные спортивные игры: «Кто дальше», «Статуя», «Шарик на ладони», «Колечко».

28 ИЮЛЯ

11.00 - 16.00 - «Веселое лето» (игры для детей).

ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"

27 ИЮЛЯ

19:00-22:00 - Фестиваль реперов и Urban культур. Представители городских культур соберутся на одной площадки, на главной сцене: реп батл, брейк площадки, BMX зона, граффити - стена.

Заняться в парках всегда есть чем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заняться в парках всегда есть чем.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО

27 ИЮЛЯ

18.00 – показательные выступления клуба служебно-спортивного собаководства.

20:15 – вечерний кинопоказ «Убить дракона», режиссер М. Захаров, 1988 г.

28 ИЮЛЯ

16.00 – Чемпионат юга России по уличным танцам «Battle Z».

ИСТОЧНИК KP.RU

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