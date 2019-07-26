Выходные 27-28 июля 2019 в парках Ростова-на-Дону: фестиваль рэперов и кино под открытым небом
Выходные 27-28 июля 2019 в парках Ростова-на-Дону: фестиваль рэперов и кино под открытым небом. В ближайшие дни ростовчан и гостей города приглашают в парки донской столицы. Здесь каждый сможет не только погулять, но и найти занятие по душе. Как рассказали в городском Управлении культуры, в программе - вечера отдыха и караоке, вечер поэзии, шахматный турнир, показательные выступления клуба служебно-спортивного собаководства и Чемпионат юга России по уличным танцам «Battle Z». Изучайте и приходите!
КОНКРЕТНО
Какие мероприятия запланированы в парках донской столицы
ПАРК 1 МАЯ
27 ИЮЛЯ
16.00-18.00 - Вечер – караоке «Ваши любимые мелодии».
18.00-20.00 - Вечер отдыха - «Танцевальное рандеву».
28 ИЮЛЯ
11.00-12.00 - Работа художественной площадки рисуем вместе с мамами «Заветная мечта».
ПАРК "ДРУЖБА"
27 ИЮЛЯ
13.00-16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья».
16.00- 17.00 - Вечер поэзии и музыки «Живое слово» ко Дню памяти М.Ю. Лермонтова.
28 ИЮЛЯ
10.00-11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба».
16.00-17.00 - Детская арт-площадка «Друзья» «Рисуем на асфальте лето».
Каждый сможет не только погулять, но и найти занятие по душе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО
27 ИЮЛЯ
11.00 - 16.00 - Увлекательные выходные: подвижные спортивные игры: «Кто дальше», «Статуя», «Шарик на ладони», «Колечко».
28 ИЮЛЯ
11.00 - 16.00 - «Веселое лето» (игры для детей).
ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
27 ИЮЛЯ
19:00-22:00 - Фестиваль реперов и Urban культур. Представители городских культур соберутся на одной площадки, на главной сцене: реп батл, брейк площадки, BMX зона, граффити - стена.
Заняться в парках всегда есть чем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО
27 ИЮЛЯ
18.00 – показательные выступления клуба служебно-спортивного собаководства.
20:15 – вечерний кинопоказ «Убить дракона», режиссер М. Захаров, 1988 г.
28 ИЮЛЯ
16.00 – Чемпионат юга России по уличным танцам «Battle Z».
ИСТОЧНИК KP.RU