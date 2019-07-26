Отключение света на неделю в Ростове-на-Дону 29 июля - 4 августа 2019: где и когда. В ближайшее время в донской столице запланированы плановые отключения электричества. Известно, что без любимых телесериалов и передач останутся пенсионеры и домохозяйки, дома которых расположены, в том числе в Александровке и центре города. Известно, что все работы энергетиков запланированы в будни в дневное время. Цель таких отключений - минимизировать возникновения аварий на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет

в понедельник, 29 июля

с 09:00 до 17:00:

- ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93.

- 20-я улица 1-43, 2-62; пер. Верхоянский 9-13, 40-46; ул. Скрыпника 89-101, 92-104; 18-я улица 5, 2; 21-я улица 1-5, 8-28; пер. Тобольский 1-27, 2-32; ул. Дранко 15-75, 20-60.

просп. Ленина 184-194; ул. Пилотов; пер. Краевой 13-33, 44-56; ул. Врубовая 81-99.

с 09:00 до 18:00:

- с/т «Жемчужина»; РСМ «Товарищ»; с/т «Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Северная Ривьера»; с/т «Виноградарь»; с/т «Космос»; с/т «Мичуринец».

во вторник, 30 июля

с 09:00 до 17:00:

- ул. 35-я линия 21-43; ул. 37-я линия 25-51, 12-42; ул. 39-я линия 28-82; ул. Сарьяна 50-66, 55-73.

- просп. Будённовский 90, 94; ул. Текучёва 133; ул. Козлова 72, 74.

- ул. Дранко 77-127, 64-100; ул. Коровкина 47-79, 48-78; ул. Зенитчиков 37-65, 40-62; пер. Гвардейский 94-106; пер. Доломановский 119-135.

в среду, 31 июля

с 09:00 до 17:00:

- ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93.

- ул. Текучёва 135, 137; просп. Будённовский 92; пер. Соборный 79.

- ул. Горская 17, 19; ул. Цезаря Куникова 26, 28; пер. Ашхабадский 23-35; пер. Орджоникидзе 24-32.

в четверг, 1 августа

с 09:00 до 17:00:

- ул. Димитрова 36-50, 41-45; ул. Коллективная 34-52, 29-61; ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 91-119.

в пятницу, 2 августа

с 09:00 до 17:00:

- ул. Горская 17, 19; ул. Цезаря Куникова 26, 28; пер. Ашхабадский 23-35; пер. Орджоникидзе 24-32.

*По данным Донэнерго.