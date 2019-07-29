В Ростовской области пассажирский микроавтобус протаранил большегруз: два человека погибли, еще восемь в больнице

В понедельник, 29 июля, в Ростовской области произошла авария, которая уже унесла жизни двух человек. Еще восемь пострадавших сейчас находятся в больнице города Зверево.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 09:00 в Красносулинском районе на трассе М-4 «ДОН». Там столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль «МАН».

Для того, чтобы извлечь пострадавших, потребовалась помощь спасателей. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, всего в микроавтобусе находились 13 человек. Двое из них - водитель и женщина, ехавшая на пассажирском сидении, погибли на месте: травмы, которые они получили, оказались несовместимыми с жизнью.

Еще восемь пассажиров были доставлены в ближайшую больницу на автомобилях скорой помощи (по данным УГИБДД по РО, их шесть, - прим. автр.). В настоящее время за жизнь пострадавших борются врачи.

Для того, чтобы извлечь людей, даже потребовалась помощь спасателей. Известно также, что среди участников аварии детей не было.

ДТП случилось около 09:00 в Красносулинском районе на трассе М-4 «ДОН». Фото: ГУ МЧС России по РО.

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, по предварительным данным, водитель микроавтобуса «Фольксваген-Крафтер» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении большегрузом. Там же добавили, что микроавтобус не был рейсовым, он занимался частными перевозками. Сейчас выясняют, откуда и куда он направлялся.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося. На месте работают госавтоинспекторы.