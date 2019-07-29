О программах льготного кредитования бизнес чаще всего не знает

В текущем году действует программа кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства под ставку, не превышающую 8,5% годовых. В мае текущего года Правительство Российской Федерации внесло изменения в условия реализации программы, а Минэкономразвития России дополнительно отобрало банки для реализации программы. Однако по словам исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО» Романа Соина многие представители бизнеса не только не знают об изменениях, но и о существовании самой программы слышат впервые.

- «Мы организуем проведение семинаров и тренингов в муниципальных образованиях Ростовской области и перед началом рассказываем участникам об актуальных видах финансовой поддержки. Несмотря на то, что стараемся делать множество публикаций в СМИ, информировать на больших предпринимательских форумах, использовать любое деловое мероприятие, где присутствуют представители бизнес-сообщества, каждый раз убеждаемся в том, что информация не доходит до всех заинтересованных лиц» - пояснил Роман.

ФОТО: «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РО»

Какие изменения произошли?

- Во первых, допускается у заемщика наличие задолженности по налогам до 50 тыс.руб. на дату подачи заявки на кредит. Во-вторых, стали более лояльными условия по инвестиционному кредитованию. Теперь кредит на инвестиционные цели можно оформить, начиная с 500 тыс.руб. и заканчивая 2 млрд.руб. При этом претендовать на кредит по данной программе в размере от 500 тыс.руб. до 2 млрд. руб на срок до 10 лет могут предприниматели, чей бизнес относится к приоритетным отраслям, а на кредит в размере от 500 тыс.руб. до 1 млрд. руб на срок до 10 лет все остальные. Программой установлено 17 приоритетных видов деятельности. Они связаны с производством, оказанием услуг в сфере транспорта, информационных технологий, здравоохранения, образования и др., строительством. Также в число приоритетов включена деятельность в сфере розничной торговли при условии, что субъект МСП зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность на территории моногорода, которых у нас сегодня три – Гуково, Зверево, Донецк.

А если кредит берется на пополнение оборотных средств?

- Такое условие тоже предусмотрено. Кредит на пополнение оборотных средств по данной программе можно оформить в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн. рублей на срок до 3 лет. Главное, что должен помнить предприниматель, что по этой программе кредиты предоставляют только банки, отобранные Минэкономразвития России, а их сегодня 91 учреждение. Среди них есть банки, которые присутствуют в Ростовской области, кредитуют малый и средний бизнес и заключили с Фондом соглашение о сотрудничестве по программе предоставления поручительств для получения кредита. Это ПАО Банк Зенит, АО "Банк ДОМ.РФ", ПАО Банк "ФК Открытие", Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), АО "ГЕНБАНК", АО "Банк Интеза", АО "МСП Банк", ПАО "Сбербанк России", ПАО КБ "Центр-инвест", ПАО "Промсвязьбанк", АО "АЛЬФА-БАНК", ТКБ БАНК (ПАО), Банк "Возрождение" (ПАО), КБ "Кубань Кредит" ООО, АО "СМП Банк", "СДМ-Банк" (ПАО). Это значит, что получить кредит в этих банках можно будет даже при недостаточности собственного залогового обеспечения. Приведу пример: с начала года среди наших клиентов 6 субъектов МСП воспользовались кредитованием по программе Минэкономразвития России и АО «Корпорация МСП» по ставке 8,5% годовых. Фонд выступил поручителем, взяв на себя ответственность от 13 до 50% от суммы кредита.

А какой максимальный размер ответственности может взять на себя Фонд?

Если это кредит на пополнение оборотных средств, то 50% от суммы основного долга, но не более 30 млн.руб. Под это определение подходит не только покупка сырья и материалов, но и выплата зарплаты, уплата налогов, рефинансирование и реструктуризация ранее оформленных кредитов. Если заемщик уже брал у нас поручительство и нарушений по договору не возникало, то повторно обратившись, он может рассчитывать на больший размер поручительства на эти цели – до 50 млн.руб. По другим видам обеспечиваемых обязательств – кредитам на инвестиционные цели, займам, банковским гарантиям, лизингу Фонд поручается до 70% от суммы основного долга, но не более 100 млн.руб. Если поручительство нужно в большем объеме, то возможен вариант согарантии, когда в качестве поручителей выступит не только Фонд, но и АО «Корпорация МСП». Заемщику не надо для этого ехать в Москву – все документы, имеющие отношение к заявке на получение поручительства/независимой гарантии потенциальным поручителям направляет кредитор.

ФОТО: «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РО»

С кем, кроме банков, сотрудничает Гарантийный фонд?

У нас сложилось хорошее сотрудничество с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства – в этом году у нас уже 20 сделок проведено и мы ожидаем ещё заявки от их потенциальных заемщиков. Также есть уже практика работы с Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства. Сделок с ними в разы меньше, но они есть. Недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Региональным фондом развития промышленности. Расширение партнёрской сети – одна из основных задач, которые мы себе ставим.

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