2019-07-29T17:28:54+03:00
Общество

«Просто вау!»: Поклонники в восторге от стиля инста-дивы Марины Мексики, отправившейся на премию «Жара»

Девушка предстала в смелом платье в стиле
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Марина Мексика. Фото: ms.mexikaМарина Мексика. Фото: ms.mexika
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Бывшая участница «Дома-2» и популярная инста-дива Марина Мексика из Ростова-на-Дону вновь в центре внимание. Эпатажная красотка, которая прославилась после своего участия в скандальных телевизионных проектах, выложила несколько снимков с премии «Жара».

- Сегодня будет жарко, - незамысловато подписала девушка одну из карточек.

ms.mexikams.mexika
Второй день в жарком Баку. Так хорошо мне давно не было)
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Комментарии не заставили себя ждать (авторский стиль и пунктуация сохранены): «Просто вау», «Красотка», «Огонь», «Вот и татуировки пригодились - хоть частично наготу прикрывают», «Очень красивый кадр», «Удачи во всем, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни».

ms.mexikams.mexika
Сегодня будет Жарко) #жара2019 #баку #мексичка
11406 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
ms.mexikams.mexika
Сегодня будет Bang друзья,моему другу юбилей @anatoliytsoy_official с Днём Рождения дорогой , будь счастлив ты прекрасен
10186 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, на Марину Мексику обратили внимание после ее двухмесячного участия в скандальном шоу «Дом-2». Потом, в рамках проекта «Инстаграмщицы», она не побоялась поехать в деревню, откуда родом. Девушка нашла в себе силы признаться, что несколько трусила появляться на глаза бабушке, так как та могла ее не признать с новыми грудью, носом и губами, но встреча родственников прошла спокойно, без воспитательных тумаков.

Сейчас у Инстаграма Марины Мексики около 600 тысяч подписчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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