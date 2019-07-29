2019-07-29T18:34:49+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из окна второго этажа вместе с москитной сеткой выпала девочка

Двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Родителей призывают строго следить за тем, чтобы дети не подходили к окнуРодителей призывают строго следить за тем, чтобы дети не подходили к окнуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В больницу Ростова-на-Дону госпитализировали девочку, которая днем 28 июля выпала из окна второго этажа. Как рассказали в региональном следкоме, малышку оставили одну буквально на пару минут.

- Девочка, находясь по месту своего жительства, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку, после чего выпала из окна квартиры, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, падение из окна является одной из причин детского травматизма и смертности. Число подобных фактов значительно увеличивается в летний период.

Предыстории трагедий очень похожи: увидев открытое окно, дети забираются на подоконник, используя различные предметы мебели и опираясь, чаще всего на противомоскитную сетку, выпадают вместе с ней из окна.

- Родители ошибочно полагают, что с оставленными без внимания на короткий промежуток времени детьми ничего не случится, - говорят в следкоме. - Вместе с тем, взрослые не учитывают любознательности и подвижности своих детей, которых может привлечь любой шум за окном.

КОНКРЕТНО

Семь правил для родителей

1. Никогда не оставляйте маленьких детей одних без присмотра в комнатах с открытыми окнами и на балконах даже на короткий срок.

2. Отодвиньте от окон мебель, по которой ребенок может свободно залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, так как они не защитят малыша от выпадения.

4. По возможности открывайте окна в безопасном режиме проветривания.

5. Установите на окна специальные блокираторы, которые позволят ребенку открыть окно не более нескольких сантиметров.

6. Если вы что-то показываете малышу из окна, всегда крепко держите его и будьте готовы к его резким движениям.

7. Обязательно объясните ребенку об опасности приближения к открытым окнам, ненадежности москитных сеток и неприспособленности подоконников для игр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней

В Шахтах родителям двухлетней девочки, которые за ней не уследили, грозит административное дело. В понедельник, 27 мая, они на пару минут упустили из виду дочь. Этого времени хватило ребенку, чтобы забраться на подоконник. Малышка, облокотившись на сетку, выпала вместе с ней, но в полете смогла зацепиться за кондиционер (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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