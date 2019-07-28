В Ростове-на-Дону хотят построить 650-метровую башню, с которой будет видно Крымский мост

Очередной мегапроект появился в южной столице — ростовчанин Паруйр Бабаян (кстати, бывший сотрудник Росгвардии) выступил с идеей создания в городе 650-метровой башни - то есть вдвое выше знаменитой Эйфелевой башни в Париже (324 м).

Зачем? Все просто: он уверен, что этот объект станет центром притяжения туристов, которые, узнав о таком чуде, непременно захотят приехать в Ростов-на-Дону, подняться наверх и рассмотреть все окрестности на сотни верст вокруг. Да что там говорить! Задумка в том, чтобы с нее было видно Крымский мост, соединивший полуостров через Керченский пролив с Краснодарским краем.

Собственно, говорит Паруйр Бабаян, как раз-таки присоединение Крыма к России в марте 2014-го и стало отправной точкой для создания этого проекта, задумка которого вообще-то появилась еще много лет назад.

Смотровая площадка. Фото: tower-rostovchanka.ru.

- Башня – это: символ России и южной столицы, проект посвящен Крымской весне, - рассказывает автор идеи.

В башне, по задумке, разместятся офисно-развлекательные площади и заведения общепита — причем, с возрастным делением. Предполагается, например, что ресторан для детей расположится на высоте 140 метров, для молодежи — на отметке в 264 метра, а уж для взрослых — на высоте 403 метра.

Плюс будут там как минимум две смотровых площадки — закрытая (зимняя, отметка в 496 м) и открытая (503 м).

- Рассматривается вариант установки биноскопа для просмотра на расстояние более трехсот километров - будет виден Крымский мост, - мечтает Бабаян. - А зимой сделаем каток длиной более чем в полкилометра!

Инфографика: вот так видит башню, в целом, автор проекта. Фото: tower-rostovchanka.ru.

Курсировать вверх-вниз с туристами должны девять полностью прозрачных (даже пол) лифтов, один из которых, для развлечения, хотят сделать «с имитацией свободного падения».

Вход, кстати, ожидается платный, чтобы окупить этот проект, для создания которого Паруйр Бабаян хочет привлечь предпринимателей. А пока — объявлено голосование на веб-странице «Ростовской башни».

- Прежде, чем обратиться в правительство РФ и Ростовской области для предоставления возможности строительство башни, мы хотим знать, нужен ли нашему городу такой проект? - объясняет он.

На данный момент в опросе приняли участие порядка двух тысяч человек, и подавляющее большинство, около 80 процентов, высказались «за», примерно 18 процентов «против», и только оставшееся небольшое число респондентов ответили, что им вообще «безразлично», построят башню или нет.

Макет башни, в сравнении с которой здание мэрии и гордумы кажется игрушечным. Фото: tower-rostovchanka.ru.

Кстати, конкретного места предполагаемого строительства нет — в качестве вариантов рассматриваются парк Горького (на его территории макет расположен на фото) и ипподром, но это не окончательно.

- Место размещения Башни будет определяться правительством города и области, если проект будет одобрен, - говорит сам автор задумки. - При голосовании прошу конкретное место не учитывать.

Стоит отметить, что это уже не первый «башенный» мегапроект — ранее, напомним, с идеей строительства башни под названием «Пенташпиль» на Зеленом острове выступал ростовский инженер Сергей Кивенко, и его даже вносили в проект Стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года. Правда, и размах того комплекса был поскромнее — 365 метров в высоту на пяти восходящих опорах (оттого и «Пенташпиль»).