2019-07-28T10:40:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону хотят построить 650-метровую башню, с которой будет видно Крымский мост

Среди вариантов размещения махины, которая окажется вдвое выше Эйфелевой башни в Париже, — парк Горького и ипподром [фото, инфографика]
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Башня будет настоящей громадиной. Фото: tower-rostovchanka.ru.Башня будет настоящей громадиной. Фото: tower-rostovchanka.ru.
Изменить размер текста:

Очередной мегапроект появился в южной столице — ростовчанин Паруйр Бабаян (кстати, бывший сотрудник Росгвардии) выступил с идеей создания в городе 650-метровой башни - то есть вдвое выше знаменитой Эйфелевой башни в Париже (324 м).

Зачем? Все просто: он уверен, что этот объект станет центром притяжения туристов, которые, узнав о таком чуде, непременно захотят приехать в Ростов-на-Дону, подняться наверх и рассмотреть все окрестности на сотни верст вокруг. Да что там говорить! Задумка в том, чтобы с нее было видно Крымский мост, соединивший полуостров через Керченский пролив с Краснодарским краем.

Собственно, говорит Паруйр Бабаян, как раз-таки присоединение Крыма к России в марте 2014-го и стало отправной точкой для создания этого проекта, задумка которого вообще-то появилась еще много лет назад.

Смотровая площадка. Фото: tower-rostovchanka.ru.

Смотровая площадка. Фото: tower-rostovchanka.ru.

- Башня – это: символ России и южной столицы, проект посвящен Крымской весне, - рассказывает автор идеи.

В башне, по задумке, разместятся офисно-развлекательные площади и заведения общепита — причем, с возрастным делением. Предполагается, например, что ресторан для детей расположится на высоте 140 метров, для молодежи — на отметке в 264 метра, а уж для взрослых — на высоте 403 метра.

Плюс будут там как минимум две смотровых площадки — закрытая (зимняя, отметка в 496 м) и открытая (503 м).

- Рассматривается вариант установки биноскопа для просмотра на расстояние более трехсот километров - будет виден Крымский мост, - мечтает Бабаян. - А зимой сделаем каток длиной более чем в полкилометра!

Инфографика: вот так видит башню, в целом, автор проекта. Фото: tower-rostovchanka.ru.

Инфографика: вот так видит башню, в целом, автор проекта. Фото: tower-rostovchanka.ru.

Курсировать вверх-вниз с туристами должны девять полностью прозрачных (даже пол) лифтов, один из которых, для развлечения, хотят сделать «с имитацией свободного падения».

Вход, кстати, ожидается платный, чтобы окупить этот проект, для создания которого Паруйр Бабаян хочет привлечь предпринимателей. А пока — объявлено голосование на веб-странице «Ростовской башни».

- Прежде, чем обратиться в правительство РФ и Ростовской области для предоставления возможности строительство башни, мы хотим знать, нужен ли нашему городу такой проект? - объясняет он.

На данный момент в опросе приняли участие порядка двух тысяч человек, и подавляющее большинство, около 80 процентов, высказались «за», примерно 18 процентов «против», и только оставшееся небольшое число респондентов ответили, что им вообще «безразлично», построят башню или нет.

Макет башни, в сравнении с которой здание мэрии и гордумы кажется игрушечным. Фото: tower-rostovchanka.ru.

Макет башни, в сравнении с которой здание мэрии и гордумы кажется игрушечным. Фото: tower-rostovchanka.ru.

Кстати, конкретного места предполагаемого строительства нет — в качестве вариантов рассматриваются парк Горького (на его территории макет расположен на фото) и ипподром, но это не окончательно.

- Место размещения Башни будет определяться правительством города и области, если проект будет одобрен, - говорит сам автор задумки. - При голосовании прошу конкретное место не учитывать.

Стоит отметить, что это уже не первый «башенный» мегапроект — ранее, напомним, с идеей строительства башни под названием «Пенташпиль» на Зеленом острове выступал ростовский инженер Сергей Кивенко, и его даже вносили в проект Стратегии социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года. Правда, и размах того комплекса был поскромнее — 365 метров в высоту на пяти восходящих опорах (оттого и «Пенташпиль»).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области кавалер-рецидивист после совместной пьянки снял с заснувшей дамы ювелирные изделия
На «Ростов-Арене» перед входом на гостевой сектор начали разрушаться ступеньки
В Ростове-на-Дону волонтеры очистили от многолетних слоев краски и пыли здание XIX века постройки
Десятки домов в Ростове-на-Дону в середине новой рабочей недели останутся без холодной воды
В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке пострадала пенсионерка
Тридцать человек претендуют на четыре депутатских кресла на довыборах в гордуму Ростова-на-Дону
В Ростовской области злоумышленница украла деньги с банковской карты приятеля
Зарядка электрокара через удлинитель из квартиры с восьмого этажа в Ростове-на-Дону попала на видео
В Ростове-на-Дону иномарка сбила пожилую женщину с внучкой
В Новошахтинске 9-классник угнал машину своей соседки
В центре Ростова-на-Дону новый асфальт провалился через несколько часов
В Донецке Ростовской области построят новый Дом культуры взамен сгоревшему
В Ростовской области ревнивец ударил своего соперника ножом
В Ростове-на-Дону возобновили строительство троих проблемных домов
В Ростовской области будут штрафовать вейперов, курящих в запрещенных местах
Толпы провожающих: на ЖД вокзале Ростов-Главный обнаружены нарушения
В Италии Анастасия Костенко тоскует по русской кухне и донским ракам
На дороге в Ростовской области перевернулся автомобиль: пострадали две девочки
Баста вступился за горящие леса Сибири
Донская пловчиха Юлия Ефимова в шестой раз стала чемпионкой мира
В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, который украл деньги из аптеки
В Ростове-на-Дону разбили стекло в авто, чтобы украсть регистратор