Обзор матча "Арсенал" - "Ростов" 28 июля 2019: счет, голы, статистика игроков матча 3-го тура чемпионата России
Если в самом дебюте матча «Арсенал» сразу решил показать, на его поле хозяин, то «Ростов», выждав несколько минут, вскоре завладел преимуществом — стал прессинговать, накатывая атаками на ворота туляков.
И этот напор дал результат - на 21-й минуте Роман Еременко красивым ударом со стандарта отправил снаряд в цель. И до конца первого тайма подопечные Валерия Карпина не сбавляли оборотов, и могли как минимум еще пару раз поразить ворота соперника, однако — не сложилось.
Зато после перерыва «Ростов» довольно быстро забил второй гол: сделал это Алексей Ионов после хорошей передачи Элдора Шомуродова.
Тем не менее, «Арсенал» не собирался сдаваться на домашней арене, и на 67-й Луценко после подачи углового, опередив защитников «желто-синих», головой воткнул мяч в сетку.
Третий мяч ростовчан в ворота «Арсенала» записал на свой счет Шомуродов, которого вывел на ударную позицию своим пасом вышедший на замену Хорену Байрамяну Александр Зуев.
Однако, когда казалось уже, что все, «канониры» проявили характер и уже буквально на последних секундах добавленного к основному времени матча времени сумели-таки сократить разрыв в цифрах на табло: Чаушич установил окончательный счет в поединке — 2:3.
«Ростов» после трех туров набрал семь очков, заняв, на данный момент, второе место в турнирной таблице.
РПЛ
3-й тур
«Арсенал» - «Ростов» - 2:3 (0:1)
Голы: Еременко, 21, Ионов, 49, Луценко, 67, Шомуродов, 80, Чаушич, 90
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий (Банда, 79), Лесовой, Чаушич, Костадинов (Горбатенко,72), Луценко
Запасные: Левашов, Шамов, Довбя, Володько, Аджоев, Кангва, Коне, Пантелеев, Денисов
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Байрамян (Зуев, 70), Ерёменко, Попов (Глебов, 68), Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон,84)
Запасные: Бабурин, Фролкин, Вилюш, Хаджикадунич, Логашов, Саплинов, Долгов
Предупреждения: Григалава, 11 Костадинов, 37,Горбатенко, 80 – Козлов, 27, Попов, 47, Байрамян, 57
Главный судья: Алексей Матюнин
28 июля, Тула. Стадион «Центральный».
ИСТОЧНИК KP.RU