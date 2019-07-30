Ростовская область вошла в число самых закредитованных регионов России

Эксперты отмечают рост кредитной активности населения в стране: во втором квартале нынешнего года было выдано почти 9,6 млн новых кредитов общим объемом в 2,2 трлн рублей: в годовом отношении количество выданных россиянам займов выросло на 7 процентов, а объемы кредитования увеличились на 4 процента.

-По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Подмосковье, где заемщики взяли более миллиона кредитов на сумму почти 412 млрд рублей, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в Объединенном кредитном бюро. - На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область (422,7 тыс. кредитов на 137,89 млрд руб.), на третьем - Краснодарский край (359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд руб.). Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов вошли Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская и Челябинская области, Ханты-Мансийский АО и Самарская область.

ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ВО II КВ. 2019 г.

Таблица: ОКБ

При этом в донском регионе, жители которого за второй квартал набрали 240 тысяч займов на общую сумму 47,2 млрд рублей, прирост за год составил 12 процентов. При этом Ростовская область стала лидером по темпам роста объемов кредитования наличными — аж на 20 процентов, и «вес» этого сегмента составляет ни много, ни мало 26,7 млрд рублей.

Цифры по итогам первого полугодия 2019-го, соответственно, еще круче (см. таблицу «Какие кредиты берут ростовчане»): в сумме - почти 91,5 млрд рублей заемных денег за шесть месяцев.

КАКИЕ КРЕДИТЫ БЕРУТ РОСТОВЧАНЕ

*по данным ОКБ

- Увеличение активности понятно: реальные денежные доходы населения Ростовской области, которые не следует путать со средней зарплатой, по итогам прошлого года выросли всего на 2,7 процента (в пересчете — 26,3 тысяч рублей), а индекс потребительских цен — на 4,5 процента, - объясняет финансовый аналитик Алексей Городнов. - Иначе говоря, цены растут быстрее. И это — без учета того, что людям нужно все-таки не только продукты покупать, но и одеваться, отдыхать, обеспечивать потребности детей и так далее. И народ идет кредитоваться, а как иначе? Взял кредит на что-то, выплатил потихоньку (если сумел, конечно), пошел брать новый. И получается цикличность. Если посмотрим, то средний чек на займ наличными составляет 226,5 тысячи рублей, а по кредитным картам, большинство из которых имеют льготный период, - 73,4 тысячи рублей. При этом, кстати, можно обратить внимание, что в Ростовской области снизились темпы по ипотеке — и по количеству (на 14 процентов в сравнении с первой половиной 2018-го), и по объемам (на 11 процентов).